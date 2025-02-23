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Büyüyünce Gelen Çay Güncellemesinden Sınırlı ‘Ankara’sal Etkinliklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Büyüyünce Gelen Çay Güncellemesinden Sınırlı ‘Ankara’sal Etkinliklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 18:20

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Tüm ülke kar yağışının etkisi altına girmişken x'te goygoycular yine ortamı mizahıyla ısıttı. Biz de her günü olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla viral olmuş, kimler tweetleriyle güldürmüş. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsanız başlayalım 🙌

Hazırsanız başlayalım 🙌
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Sırtın yere gelmez 👌

Sırtın yere gelmez 👌
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👇

👇
twitter.com

Doktorun ismini paylaşır mısınız?

Doktorun ismini paylaşır mısınız?
twitter.com

Manifestlerken makul olmak zorunda mıyız yoksa uçabiliyor muyuz?

Manifestlerken makul olmak zorunda mıyız yoksa uçabiliyor muyuz?
twitter.com
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Soldaki hali de yenir ama.

Soldaki hali de yenir ama.
twitter.com

👇

👇
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O da First Lady sonuçta.

O da First Lady sonuçta.
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Seküler genç kadın avcısı Apo'yu tokatlasa da izlesek gerçekten.

Seküler genç kadın avcısı Apo'yu tokatlasa da izlesek gerçekten.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Herkesi bir kaç saniyeliğine ilkokul yıllarına gönderen o cümle.

Herkesi bir kaç saniyeliğine ilkokul yıllarına gönderen o cümle.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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