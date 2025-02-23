Büyüyünce Gelen Çay Güncellemesinden Sınırlı ‘Ankara’sal Etkinliklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Tüm ülke kar yağışının etkisi altına girmişken x'te goygoycular yine ortamı mizahıyla ısıttı. Biz de her günü olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla viral olmuş, kimler tweetleriyle güldürmüş.

Keyifli okumalar 💃