Büyüyünce Gelen Çay Güncellemesinden Sınırlı ‘Ankara’sal Etkinliklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Büyüyünce Gelen Çay Güncellemesinden Sınırlı ‘Ankara’sal Etkinliklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Tüm ülke kar yağışının etkisi altına girmişken x'te goygoycular yine ortamı mizahıyla ısıttı. Biz de her günü olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla viral olmuş, kimler tweetleriyle güldürmüş.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsanız başlayalım 🙌
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Sırtın yere gelmez 👌
👇
Doktorun ismini paylaşır mısınız?
Manifestlerken makul olmak zorunda mıyız yoksa uçabiliyor muyuz?
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Soldaki hali de yenir ama.
👇
O da First Lady sonuçta.
Seküler genç kadın avcısı Apo'yu tokatlasa da izlesek gerçekten.
👇
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Herkesi bir kaç saniyeliğine ilkokul yıllarına gönderen o cümle.
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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