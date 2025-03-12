Bilim İnsanları Neden Nesli Tükenmiş Hayvanları Geri Getirmeye Çalışıyor?
Bilim İnsanları Neden Nesli Tükenmiş Hayvanları Geri Getirmeye Çalışıyor?
Dinozorları geri getirmek şimdilik sadece bilim kurgu filmlerinde mümkün olsa da bilim insanları soyu tükenmiş bazı hayvanları geri döndürmek için ciddi araştırmalar yapıyor. Dodo kuşu, yünlü mamut ve Tasmanya kaplanı gibi türler, genetik mühendislik teknikleriyle yeniden hayata döndürülebilir mi? Bu çabanın arkasında yalnızca geçmişi geri getirme isteği mi yatıyor, yoksa daha büyük bir amaç mı var?
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Soyu tükenmiş bir hayvanı geri döndürmek, sandığınız kadar basit bir süreç değil.
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Örneğin Colossal Biosciences adlı şirket, dodo kuşunu geri getirmek için çalışmalar yürütüyor.
Bilim insanlarının bu projelere milyonlarca dolar yatırım yapmasının arkasında yalnızca merak yatmıyor.
Bunun yanı sıra bilim insanları, geri getirdikleri türleri yeniden doğal yaşam alanlarına bırakarak ekolojik zincirleri onarmayı amaçlıyor.
İyi de bu projeler ne kadar mantıklı?
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Ayrıca yok olmuş hayvanların geri dönmesi her zaman ekosistem için olumlu sonuçlar doğurmayabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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