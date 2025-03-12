Bilim İnsanları Neden Nesli Tükenmiş Hayvanları Geri Getirmeye Çalışıyor?

Bilim insanları bunun için birkaç farklı genetik mühendislik tekniği kullanıyor. Bunlardan biri klonlama yöntemi. Ancak klonlama, sadece hala yaşayan hücreler bulunduğunda mümkün olabiliyor. Yani tamamen yok olmuş bir türü birebir geri getirmek bu yöntemle imkansız.

Bu yüzden araştırmacılar, genetik düzenleme adı verilen bir başka yönteme yöneliyor. Burada; yok olmuş bir türün DNA’sı, en yakın akrabasının genetik yapısıyla birleştirilerek, ona çok benzeyen yeni bir organizma oluşturuluyor. Yani ortaya çıkan canlı, birebir eski tür değil ama ona oldukça yakın bir tür oluyor.