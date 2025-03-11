Yeni Bir Araştırmaya Göre Kadınların Beyni Erkeklere Oranla Yaşlanmaya Daha Dirençli
Yeni Bir Araştırmaya Göre Kadınların Beyni Erkeklere Oranla Yaşlanmaya Daha Dirençli
İnsan beyninin yaşlanma süreci hala birçok bilinmezle dolu. Ancak yapılan son araştırmalar, kadınların beyninin bu sürece erkeklerden daha dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, kadınlarda yaşlılık döneminde 'uyuyan' bir X kromozomunun yeniden aktif hale geldiğini keşfetti. Bu genetik uyanışın, hafıza, öğrenme ve bilişsel işlevlerin korunmasına yardımcı olduğu düşünülüyor. Peki, kadın beynini yaşlanmaya karşı koruyan bu gizli mekanizma nasıl işliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan genomunun yaklaşık %5’ini barındıran X kromozomu, beyin yaşlanmasıyla ilgili şimdiye kadar yeterince araştırılmamış bir bölgeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hipotezi test etmek isteyen araştırmacılar, dişi farelerin hipokampüs bölgesindeki beyin hücrelerini inceledi.
Araştırmacılar, farelerde buldukları genetik aktivasyonun insanlarda da olup olmadığını görmek için daha önce yayınlanmış verileri analiz etti.
Araştırmalar, yaşlı kadınların beyninde PLP1 geninin daha fazla ifade edildiğini gösterdi.
Kadınların beyninin yaşlanmaya karşı daha dirençli olduğu uzun zamandır biliniyordu...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
😛😜😋😃😆😁😄😅😝🤤😂🤪😛😜😝