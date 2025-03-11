Yeni Bir Araştırmaya Göre Kadınların Beyni Erkeklere Oranla Yaşlanmaya Daha Dirençli

Kadınlarda iki X kromozomu bulunur ancak her hücrede bu kromozomlardan biri rastgele inaktive edilir. Yani kadın beyninde hangi X kromozomunun aktif olduğu konusunda bir çeşit biyolojik piyango oynandığı anlamına gelir.

Ancak araştırmalar, yaşlanma süreci ilerledikçe bu sessiz X kromozomunun tamamen inaktif kalmadığını gösteriyor. Yaş ilerledikçe bazı genler bu genetik ‘sessizlikten’ kaçarak aktif hale gelebiliyor. İşte süreç, kadınların beyin yaşlanmasının neden daha yavaş ilerlediğini açıklayabilir.