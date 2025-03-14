Bilim İnsanları Farelere İnsanlara Özgü Bir “Dil Geni” Ekledi ve Ortaya Tuhaf Sonuçlar Çıktı!
Bilim İnsanları Farelere İnsanlara Özgü Bir “Dil Geni” Ekledi ve Ortaya Tuhaf Sonuçlar Çıktı!
Bir gün, hayvanların insanlar gibi konuştuğunu hayal edebilir miyiz? Şimdilik bu biraz uzak bir ihtimal gibi görünse de, bilim dünyasında atılan bazı adımlar bunun sandığımız kadar imkansız olmadığını gösteriyor. Özellikle fareler üzerinde yapılan ilginç bir deney, genetik müdahalelerin iletişim yetenekleri üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. İnsanlara özgü bir dil geni farelere aktarıldığında, onların çıkardığı sesler değişti ve daha karmaşık hale geldi. Peki, deney gerçekten neyi ortaya çıkardı? Gelin bakalım...
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Bilim insanları, NOVA1 adı verilen ve insanlarda dil yeteneğiyle ilişkili olan bir geni farelere aktardı.
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Bilim insanları bu sesleri analiz ettiklerinde, farelerin kullandığı dört temel ses kategorisinin bazı değişiklikler gösterdiğini fark etti.
Bu durum dil evriminin sadece fiziksel bir süreç olmadığını, genetik faktörlerin de sesli iletişimde büyük bir rol oynadığını gösteriyor.
Peki, bu genetik değişimler gelecekte hayvanların konuşmasını sağlayabilir mi?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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