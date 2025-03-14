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Bilim İnsanları Farelere İnsanlara Özgü Bir “Dil Geni” Ekledi ve Ortaya Tuhaf Sonuçlar Çıktı!

Bilim İnsanları Farelere İnsanlara Özgü Bir “Dil Geni” Ekledi ve Ortaya Tuhaf Sonuçlar Çıktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 11:16

Bir gün, hayvanların insanlar gibi konuştuğunu hayal edebilir miyiz? Şimdilik bu biraz uzak bir ihtimal gibi görünse de, bilim dünyasında atılan bazı adımlar bunun sandığımız kadar imkansız olmadığını gösteriyor. Özellikle fareler üzerinde yapılan ilginç bir deney, genetik müdahalelerin iletişim yetenekleri üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. İnsanlara özgü bir dil geni farelere aktarıldığında, onların çıkardığı sesler değişti ve daha karmaşık hale geldi. Peki, deney gerçekten neyi ortaya çıkardı? Gelin bakalım...

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Bilim insanları, NOVA1 adı verilen ve insanlarda dil yeteneğiyle ilişkili olan bir geni farelere aktardı.

Bilim insanları, NOVA1 adı verilen ve insanlarda dil yeteneğiyle ilişkili olan bir geni farelere aktardı.

Bu gen, memeliler ve kuşlar gibi birçok farklı hayvanda bulunuyor, ancak insanlardaki versiyonu diğerlerinden biraz farklı. Özellikle insan NOVA1 geni, bir amino asit değişimi içeriyor ve bu küçük fark, konuşma ve sesli iletişimde büyük bir rol oynuyor olabilir.

Deneyin ilk aşamasında, yeni genin etkileri fare yavrularında gözlemlendi. Normal fareler gibi annelerine seslenmek yerine, genetik olarak değiştirilmiş farelerin çıkardığı sesler daha tiz ve daha farklı bir yapıya sahipti.

Bilim insanları bu sesleri analiz ettiklerinde, farelerin kullandığı dört temel ses kategorisinin bazı değişiklikler gösterdiğini fark etti.

Bilim insanları bu sesleri analiz ettiklerinde, farelerin kullandığı dört temel ses kategorisinin bazı değişiklikler gösterdiğini fark etti.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Robert B. Darnell, 'Tüm fare yavruları annelerine ultrasonik seslerle seslenir, ancak genetiği değiştirilmiş farelerde bu seslerde farklılaşmalar gözlemledik. Seslerin bazı harfleri değişmişti.' diyor.

İlginç olan ise bu genetik değişiklik sadece yavru farelerde değil, yetişkin farelerde de etkisini gösterdi. Özellikle erkek fareler, dişi fareleri etkilemek için daha karmaşık ve yüksek frekanslı sesler çıkarmaya başladı.

Bu durum dil evriminin sadece fiziksel bir süreç olmadığını, genetik faktörlerin de sesli iletişimde büyük bir rol oynadığını gösteriyor.

Bu durum dil evriminin sadece fiziksel bir süreç olmadığını, genetik faktörlerin de sesli iletişimde büyük bir rol oynadığını gösteriyor.

'Dişi farelerle etkileşime girerken genetiği değiştirilmiş erkek farelerin çıkardığı sesler daha karmaşıktı. Bir türün iletişim biçimindeki küçük değişimlerin evrimsel süreçte ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini hayal edebilirsiniz.' diye ekliyor Dr. Darnell.

Araştırma, insan konuşmasının nasıl evrimleştiğine dair yeni soruları da gündeme getiriyor. Modern insanın en yakın akrabaları olan Neandertaller ve Denisovalılar, bugünkü insanlarda bulunan bu özel NOVA1 varyantına sahip değildi. 

Dr. Darnell, 'Modern insanların atalarının, Afrika'da bu özel NOVA1 varyantını geliştirdiğini ve bunun zamanla baskın hale geldiğini düşünüyoruz. Bu genetik değişim, insanlara dil yeteneği kazandırmış ve türümüzün dünyaya yayılmasında etkili olmuş olabilir.' diyor.

Peki, bu genetik değişimler gelecekte hayvanların konuşmasını sağlayabilir mi?

Peki, bu genetik değişimler gelecekte hayvanların konuşmasını sağlayabilir mi?

Şimdilik çok mümkün değil gibi ancak fareler üzerinde yapılan deney, konuşma yetisinin yalnızca çevresel değil, genetik olarak da şekillendiğini gösteriyor.

Üstelik bilim insanları insan NOVA1 geninin beynin gelişimi ya da motor kontrol yetenekleri üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını keşfetti. Yani bu gen, direkt olarak sesli iletişimle ilişkili bir role sahip olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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