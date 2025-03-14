Bilim İnsanları Farelere İnsanlara Özgü Bir “Dil Geni” Ekledi ve Ortaya Tuhaf Sonuçlar Çıktı!

Bu gen, memeliler ve kuşlar gibi birçok farklı hayvanda bulunuyor, ancak insanlardaki versiyonu diğerlerinden biraz farklı. Özellikle insan NOVA1 geni, bir amino asit değişimi içeriyor ve bu küçük fark, konuşma ve sesli iletişimde büyük bir rol oynuyor olabilir.

Deneyin ilk aşamasında, yeni genin etkileri fare yavrularında gözlemlendi. Normal fareler gibi annelerine seslenmek yerine, genetik olarak değiştirilmiş farelerin çıkardığı sesler daha tiz ve daha farklı bir yapıya sahipti.