Balkon Gibi Yüksek Bir Yere Çıkınca Neden Atlama İsteğimiz Gelir?

Trafikte giderken direksiyonu aniden kırmayı ya da sinir bozucu birine yumruk atmayı düşünmek gibi… İşte, yüksek bir yere çıktığınızda gelen “Acaba atlasam mı?” düşüncesi de bu tarz bir istemsiz düşünce.

Fransızlar, bu duruma “boşluğun çağrısı” adını vermiş ve bilim insanları daha sonra bu fenomene High Place Phenomenon (HPP) yani “Yüksek Yer Fenomeni” ismini koymuş. Bu his, pek çok kişiyi tedirgin edebilir ve hatta bazen kişinin kendisini sorgulamasına yol açabilir. Ancak yapılan araştırmalar bu düşüncenin intiharla doğrudan bir ilgisi olmadığını gösteriyor.