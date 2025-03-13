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Balkon Gibi Yüksek Bir Yere Çıkınca Neden Atlama İsteğimiz Gelir?

Balkon Gibi Yüksek Bir Yere Çıkınca Neden Atlama İsteğimiz Gelir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 13:46

Yüksek bir yere çıktığınızda içten içe bir çekim hissediyor musunuz? Aman yanlış anlamayın bu bir atlama isteği değil, aksine beyninizin hayatta kalma içgüdüsünün garip bir yan etkisi. “L’appel du vide” yani “boşluğun çağrısı” olarak adlandırılan his, aslında pek çok insanın deneyimlediği doğal bir fenomen. Kulağa ürkütücü gelse de bilim insanları bunun, tamamen güvenlik mekanizmamızın bir parçası olduğunu söylüyor. Gelin, beynimizin neden böyle düşündüğünü ve bu ilginç hissin arkasındaki bilimsel açıklamayı inceleyelim.

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Bir anda aklınıza gelen rastgele düşünceler olmuştur, değil mi?

Bir anda aklınıza gelen rastgele düşünceler olmuştur, değil mi?

Trafikte giderken direksiyonu aniden kırmayı ya da sinir bozucu birine yumruk atmayı düşünmek gibi… İşte, yüksek bir yere çıktığınızda gelen “Acaba atlasam mı?” düşüncesi de bu tarz bir istemsiz düşünce.

Fransızlar, bu duruma “boşluğun çağrısı” adını vermiş ve bilim insanları daha sonra bu fenomene High Place Phenomenon (HPP) yani “Yüksek Yer Fenomeni” ismini koymuş. Bu his, pek çok kişiyi tedirgin edebilir ve hatta bazen kişinin kendisini sorgulamasına yol açabilir. Ancak yapılan araştırmalar bu düşüncenin intiharla doğrudan bir ilgisi olmadığını gösteriyor.

Florida State Üniversitesi’nden psikolog Dr. Jennifer Hames ve ekibi, HPP’nin intihar düşünceleriyle bağlantılı olup olmadığını anlamak için bir araştırma yaptı.

Florida State Üniversitesi’nden psikolog Dr. Jennifer Hames ve ekibi, HPP’nin intihar düşünceleriyle bağlantılı olup olmadığını anlamak için bir araştırma yaptı.

Çalışmaya katılan 431 üniversite öğrencisi arasında daha önce intiharı hiç düşünmemiş olanların bile %50’den fazlası, hayatlarında en az bir kez bu hissi yaşadığını belirtti! Eğer bu his intiharla bağlantılı değilse, o zaman neden var? Bilim insanları, bunun beynimizin hayatta kalma içgüdüsünün yanlış bir sinyal vermesi ile ilgili olduğunu düşünüyor.

Şöyle düşünün: Yüksek bir yerde dururken içgüdüsel olarak geriye çekilirsiniz ya da korku hissedersiniz, değil mi?

Şöyle düşünün: Yüksek bir yerde dururken içgüdüsel olarak geriye çekilirsiniz ya da korku hissedersiniz, değil mi?

İşte bu, beyninizin sizi korumak için verdiği doğal bir tepki. Ancak bu sırada bilinçaltınız bir karışıklık yaşar ve bu hareketinizi “Acaba ben atlamak mı istiyorum?” diye yorumlayabilir.

Aslında his, beyninizin “Dikkatli ol! Buradan düşmemelisin!” mesajını yanlış okumasından kaynaklanıyor. Yani atlama isteği gibi görünen şey, aslında beyninizin sizi hayatta tutmaya çalışmasının yan etkisi.

Bu refleksin bir fobiye benzediğini düşünebilirsiniz.

Bu refleksin bir fobiye benzediğini düşünebilirsiniz.

Örneğin, kafeste olmayan bir kaplan gördüğünüzde paniklersiniz ancak belgeselde kaplanın avlanmasını izlerken aynı yoğun tepkiyi vermezsiniz. Çünkü korkularımız, fiziksel uyarıcılara göre şekillenir.

Bu fenomen de aynı mantıkla çalışıyor. Yüksek bir yere çıktığınızda beyniniz aniden güvenlik alarmını devreye sokar ancak bu his o kadar hızlı gerçekleşir ki bilinçaltınız ne olup bittiğini tam olarak anlamayabilir. Sonuç? “Acaba atlamak mı istiyorum?” gibi yanlış bir yorum ortaya çıkar!

Bu fenomen, herhangi bir ciddi zihinsel sağlık sorununun belirtisi değil ve aksine beyninizin sizi korumaya çalıştığını gösteren bir reflekstir.

Bu fenomen, herhangi bir ciddi zihinsel sağlık sorununun belirtisi değil ve aksine beyninizin sizi korumaya çalıştığını gösteren bir reflekstir.

Ancak bu his çok sık ve takıntılı bir şekilde aklınıza geliyorsa, bir uzmana danışmanız iyi bir fikir olabilir. Çünkü bazı araştırmalar, kaygı bozukluğu veya obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi durumlarla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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