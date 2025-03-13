Balkon Gibi Yüksek Bir Yere Çıkınca Neden Atlama İsteğimiz Gelir?
Balkon Gibi Yüksek Bir Yere Çıkınca Neden Atlama İsteğimiz Gelir?
Yüksek bir yere çıktığınızda içten içe bir çekim hissediyor musunuz? Aman yanlış anlamayın bu bir atlama isteği değil, aksine beyninizin hayatta kalma içgüdüsünün garip bir yan etkisi. “L’appel du vide” yani “boşluğun çağrısı” olarak adlandırılan his, aslında pek çok insanın deneyimlediği doğal bir fenomen. Kulağa ürkütücü gelse de bilim insanları bunun, tamamen güvenlik mekanizmamızın bir parçası olduğunu söylüyor. Gelin, beynimizin neden böyle düşündüğünü ve bu ilginç hissin arkasındaki bilimsel açıklamayı inceleyelim.
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Bir anda aklınıza gelen rastgele düşünceler olmuştur, değil mi?
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Florida State Üniversitesi’nden psikolog Dr. Jennifer Hames ve ekibi, HPP’nin intihar düşünceleriyle bağlantılı olup olmadığını anlamak için bir araştırma yaptı.
Şöyle düşünün: Yüksek bir yerde dururken içgüdüsel olarak geriye çekilirsiniz ya da korku hissedersiniz, değil mi?
Bu refleksin bir fobiye benzediğini düşünebilirsiniz.
Bu fenomen, herhangi bir ciddi zihinsel sağlık sorununun belirtisi değil ve aksine beyninizin sizi korumaya çalıştığını gösteren bir reflekstir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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