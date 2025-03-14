X'in Sistemi Kullanılacak: Meta Facebook, Instagram ve Threads’e Topluluk Notları Getiriyor!

Bunun anlamı, X’teki not sisteminin temellerini kullanarak Facebook, Instagram ve Threads’e uygun hale getirilecek olması. Ancak Meta’nın planı bu algoritmayı olduğu gibi kullanmak değil.

Şirketin açıklamasına göre sistem, zamanla değiştirilecek ve Meta’nın platformlarına daha iyi uyum sağlaması için yeni algoritmalar denenebilecek. Meta, X’in açık kaynak kodlarından faydalandığını kabul etse de nihai hedefinin bu modeli geliştirmek olduğunu belirtiyor.