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X'in Sistemi Kullanılacak: Meta Facebook, Instagram ve Threads’e Topluluk Notları Getiriyor!

X'in Sistemi Kullanılacak: Meta Facebook, Instagram ve Threads’e Topluluk Notları Getiriyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2025 - 15:39

Meta, sosyal medya platformlarında içerik doğrulama sürecini değiştirecek büyük bir adım atıyor. Artık Facebook, Instagram ve Threads’te, tıpkı X’te olduğu gibi kullanıcıların ek açıklamalar ekleyebileceği Topluluk Notları sistemi test edilmeye başlanacak. Ancak bu özellik, her gördüğünüz gönderiye yorum yapabileceğiniz bir sistemden ibaret değil. Meta, X’in algoritmasını temel alarak geliştirdiği bu yeni sistemin zamanla değişeceğini ve şirketin platformlarına daha iyi uyarlanacağını söylüyor.

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Meta, geliştirdiği Topluluk Notları sisteminde X’in (eski adıyla Twitter) açık kaynak kodlu algoritmasını temel alıyor.

Meta, geliştirdiği Topluluk Notları sisteminde X’in (eski adıyla Twitter) açık kaynak kodlu algoritmasını temel alıyor.

Bunun anlamı, X’teki not sisteminin temellerini kullanarak Facebook, Instagram ve Threads’e uygun hale getirilecek olması. Ancak Meta’nın planı bu algoritmayı olduğu gibi kullanmak değil.

Şirketin açıklamasına göre sistem, zamanla değiştirilecek ve Meta’nın platformlarına daha iyi uyum sağlaması için yeni algoritmalar denenebilecek. Meta, X’in açık kaynak kodlarından faydalandığını kabul etse de nihai hedefinin bu modeli geliştirmek olduğunu belirtiyor.

Meta’nın resmi blog gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

Meta’nın resmi blog gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

“X’in algoritması ve program bilgileri açık kaynaklı olduğundan, biz de X’in yaptıklarının üzerine inşa edebilir, araştırmacılardan öğrenebilir ve sistemi kendi platformlarımız için daha iyi hale getirebiliriz.”

Bu da demek oluyor ki Topluluk Notları sistemi başlangıçta X’e benzese de zamanla Meta’nın kendi iç dinamiklerine göre şekillenecek.

Mark Zuckerberg, bu yılın başında ABD’de üçüncü taraf doğrulama sistemini kaldıracaklarını ve yerine Topluluk Notları sistemini getireceklerini duyurmuştu.

Mark Zuckerberg, bu yılın başında ABD’de üçüncü taraf doğrulama sistemini kaldıracaklarını ve yerine Topluluk Notları sistemini getireceklerini duyurmuştu.

Bunun anlamı, eskiden içerik doğrulama konusunda bağımsız kuruluşlarla çalışan Meta’nın artık bu işi doğrudan kullanıcıların katkılarıyla gerçekleştireceği.

Yeni sistem, önümüzdeki hafta ABD’de test edilmeye başlanacak. Meta’ya göre, bu notlar içeriklerin görünürlüğünü etkilemeyecek ancak ek bağlam sağlayacak. Not eklenen gönderiler, paylaşım engeli almayacak ya da yayılmaları kısıtlanmayacak.

Peki, kullanıcılar nasıl Topluluk Notları ekleyebilecek?

  • 18 yaşından büyük olmak

  • Telefon numarasını doğrulamış bir hesaba sahip olmak

  • Meta’nın belirlediği diğer temel gereksinimleri karşılamak

Yukarıdaki koşulları sağlayan herkes, Meta’nın test programına başvurarak not ekleyici olabilecek.

Meta, kullanıcıların neler hakkında Topluluk Notları ekleyebileceğine dair bazı sınırlandırmalar getirdi.

Meta, kullanıcıların neler hakkında Topluluk Notları ekleyebileceğine dair bazı sınırlandırmalar getirdi.

Reklamlar için not eklemek mümkün olmayacak. Ancak Meta yöneticileri, politikacılar ve kamuya mal olmuş kişilerin paylaşımlarına not eklenebilecek. Yani Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in kendi paylaşımlarına bile kullanıcılar tarafından not eklenebilecek! Ancak eklenen notlara itiraz etme şansı bulunmuyor. Yani bir gönderiye not eklenirse, değiştirilemeyecek ya da kaldırılmayacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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