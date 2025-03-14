X'in Sistemi Kullanılacak: Meta Facebook, Instagram ve Threads’e Topluluk Notları Getiriyor!
X'in Sistemi Kullanılacak: Meta Facebook, Instagram ve Threads’e Topluluk Notları Getiriyor!
Meta, sosyal medya platformlarında içerik doğrulama sürecini değiştirecek büyük bir adım atıyor. Artık Facebook, Instagram ve Threads’te, tıpkı X’te olduğu gibi kullanıcıların ek açıklamalar ekleyebileceği Topluluk Notları sistemi test edilmeye başlanacak. Ancak bu özellik, her gördüğünüz gönderiye yorum yapabileceğiniz bir sistemden ibaret değil. Meta, X’in algoritmasını temel alarak geliştirdiği bu yeni sistemin zamanla değişeceğini ve şirketin platformlarına daha iyi uyarlanacağını söylüyor.
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Meta, geliştirdiği Topluluk Notları sisteminde X’in (eski adıyla Twitter) açık kaynak kodlu algoritmasını temel alıyor.
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Meta’nın resmi blog gönderisinde şu ifadelere yer verildi:
Mark Zuckerberg, bu yılın başında ABD’de üçüncü taraf doğrulama sistemini kaldıracaklarını ve yerine Topluluk Notları sistemini getireceklerini duyurmuştu.
Meta, kullanıcıların neler hakkında Topluluk Notları ekleyebileceğine dair bazı sınırlandırmalar getirdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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