X'in Sistemi Kullanılacak: Meta Facebook, Instagram ve Threads’e Topluluk Notları Getiriyor!

Reklamlar için not eklemek mümkün olmayacak. Ancak Meta yöneticileri, politikacılar ve kamuya mal olmuş kişilerin paylaşımlarına not eklenebilecek. Yani Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in kendi paylaşımlarına bile kullanıcılar tarafından not eklenebilecek! Ancak eklenen notlara itiraz etme şansı bulunmuyor. Yani bir gönderiye not eklenirse, değiştirilemeyecek ya da kaldırılmayacak.