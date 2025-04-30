Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncudan Survivor'daki İfşaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
30 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 45. bölümde final kararı almıştı.
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Kanal D, sezonun en sürprizli işi Uzak Şehir'le nefis bir yayın dönemi geçiriyor.
Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili çok şikayet geldiğini açıkladı.
Entrikaya bolca doyduğumuz Şerbo'da en çok eleştirilen isimlerden biri olan 'Fatih' karakteri de sürekli yorum toplayacak olaylara imza atıyor.
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ATV ekranlarının popüler dizilerinde olan Bir Gece Masalı her hafta sosyal medyanın gündemine oturuyor.
Her bir karakteriyle büyük beğeni toplayan Dadı'da bizi en çok güldüren isimlerden biri de İlkay Saran oldu.
6 sezondur ekrana gelen Kuruluş Osman, 7. sezonuyla da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kırmayı başardı.
Deha'da sık sık gündeme yönelik gönderme yapılan sahneler yer alıyor.
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Kızılcık Şerbeti'nde arka arkaya ayrılıklar yaşanıyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, Burak Berkay Akgül'ün kadroya dahil olmasının ardından inanılmaz bir reyting başarısı elde etti.
Survivor'da sular bir türlü durulmuyor.
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin favori çifti Firaz ve Nursema resmen evleniyor.
NOW'ın iddialı dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da dizinin başrolü Miray Daner'in kadrodan çıkacağı haberi seyirciyi şoke etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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