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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncudan Survivor'daki İfşaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncudan Survivor'daki İfşaya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 00:39

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

30 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 45. bölümde final kararı almıştı.

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 45. bölümde final kararı almıştı.

Yılmaz Erdoğan, 45. bölümün final olduğunu açıklasa da Kanal D, dizinin devam etmesi konusunda ısrarcıydı. Erdoğan ve Kanal D arasında pazarlık devam ederken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.

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Kanal D, sezonun en sürprizli işi Uzak Şehir'le nefis bir yayın dönemi geçiriyor.

Kanal D, sezonun en sürprizli işi Uzak Şehir'le nefis bir yayın dönemi geçiriyor.

Uzak Şehir'in bu başarısı yeni sezon için pek çok aşiret dizisi projesini raflardan indirirken Birsen Altuntaş ilk müjdeyi verdi.

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Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz hafta Berfin'in veda ettiği yarışmada Sibel'in de yer almamasıyla iki farklı isim yeni haftada yarışmaya katıldı. Bu isimler de Ceren Topkara ve Ceyda Şahin Ertan oldu.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili çok şikayet geldiğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili çok şikayet geldiğini açıkladı.

RTÜK’ün organize ettiği Güçlü Medya ve Bilinçli Toplum Zirvesi’nden çıkan kararları açıklayan Ebubekir Şahin, daha önce çok kez uyarıda bulunduğu gündüz kuşağı programlarıyla ilgili yeniden açıklama yaptı.

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Entrikaya bolca doyduğumuz Şerbo'da en çok eleştirilen isimlerden biri olan 'Fatih' karakteri de sürekli yorum toplayacak olaylara imza atıyor.

Entrikaya bolca doyduğumuz Şerbo'da en çok eleştirilen isimlerden biri olan 'Fatih' karakteri de sürekli yorum toplayacak olaylara imza atıyor.

Güngör'ün 3 sezon boyunca aldığı kilolar da sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından kurtulamadı.

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ATV ekranlarının popüler dizilerinde olan Bir Gece Masalı her hafta sosyal medyanın gündemine oturuyor.

ATV ekranlarının popüler dizilerinde olan Bir Gece Masalı her hafta sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Mahir ve Canfeza'nın ilişkisini izlediğimiz sahnelerin birçoğu da sıkça gündem yaratıyor desek yeridir.

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Her bir karakteriyle büyük beğeni toplayan Dadı'da bizi en çok güldüren isimlerden biri de İlkay Saran oldu.

Her bir karakteriyle büyük beğeni toplayan Dadı'da bizi en çok güldüren isimlerden biri de İlkay Saran oldu.

Fenomen Murat Salahli, geçtiğimiz günlerde İlkay Saran'ı Bursa'daki evinde ziyaret etti.

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6 sezondur ekrana gelen Kuruluş Osman, 7. sezonuyla da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

6 sezondur ekrana gelen Kuruluş Osman, 7. sezonuyla da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, Turgut Gazi olarak Kuruluş Osman'a geliyor.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kırmayı başardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kırmayı başardı.

Ünlü menajer Önem Günal, hem oyuncuların hem izleyicilerin merakını giderecek paylaşımlar yaptı. Günal, 'Hadi 'Hadi gözünüz aydın bütün yapımcılar buram buram toprak işi hazırlıyor. Teşekkürler '#UzakŞehir''. paylaşımı yaptı.

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Deha'da sık sık gündeme yönelik gönderme yapılan sahneler yer alıyor.

Deha'da sık sık gündeme yönelik gönderme yapılan sahneler yer alıyor.

Dizinin 27 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yer alan bir sahnede, Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin repliği de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik yapılan protestolara gönderme olarak değerlendirildi.

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Kızılcık Şerbeti'nde arka arkaya ayrılıklar yaşanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde arka arkaya ayrılıklar yaşanıyor.

Şerbo fanları Pembe'nin gidişini henüz kabullenemezken Birsen Altuntaş, 3. sezonda Meri karakteriyle izlediğimiz Şebnem Bozoklu'nun da diziden ayrılacağını duyurdu. Fakat ayrılıklar bununla sınırlı kalmadı.

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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, Burak Berkay Akgül'ün kadroya dahil olmasının ardından inanılmaz bir reyting başarısı elde etti.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, Burak Berkay Akgül'ün kadroya dahil olmasının ardından inanılmaz bir reyting başarısı elde etti.

Kısa sürede ikinci sezon onayı almayı başaran Sahipsizler sezon finaline doğru emin adımlarla ilerlerken Birsen Altuntaş, kadroya yeni oyuncuların dahil olduğunu açıkladı

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Survivor'da sular bir türlü durulmuyor.

Survivor'da sular bir türlü durulmuyor.

Acun Ilıcalı, Survivor fragmanında Adem'in ailesinin tehditlerini dile getirdi.

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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin favori çifti Firaz ve Nursema resmen evleniyor.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin favori çifti Firaz ve Nursema resmen evleniyor.

Bir Şerbo seyircisi dizide şarkısı kullanılan Bengü'ye diziye konuk olması yönünde öneride bulunurken Bengü'den bu öneriye son derece olumlu bir yanıt geldi.

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NOW'ın iddialı dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da dizinin başrolü Miray Daner'in kadrodan çıkacağı haberi seyirciyi şoke etti.

NOW'ın iddialı dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da dizinin başrolü Miray Daner'in kadrodan çıkacağı haberi seyirciyi şoke etti.

Birsen Altuntaş, Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'dan neden ayrıldığını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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