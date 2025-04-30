RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Bir Gündüz Kuşağı Uyarısı Daha: "Sonunun Aynı Olacağını Düşünüyorum"
Kaynak: https://x.com/mynet/status/1917546955...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce pek çok kez evlilik programlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Aile yapısını bozan ve şiddet unsuru içeren programlara yaptırım uygulayan RTÜK'ten bir kez daha uyarı geldi. Ebubekir Şahin, 'Daha önce evlilik programları nasıl yayından kaldırıldıysa böyle devam ederse bu programların da sonunun aynı olacağını hatırlatıyorum.' dedi.
Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili çok şikayet geldiğini açıkladı.
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Ebubekir Şahin, RTÜK'ün aldığı kararlarla ilgili ayrıca şunları söyledi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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