RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Bir Gündüz Kuşağı Uyarısı Daha: "Sonunun Aynı Olacağını Düşünüyorum"

RTÜK’ün organize ettiği Güçlü Medya ve Bilinçli Toplum Zirvesi’nden çıkan kararları açıklayan Ebubekir Şahin, daha önce çok kez uyarıda bulunduğu gündüz kuşağı programlarıyla ilgili yeniden açıklama yaptı.

Şahin, 'Gündüz kuşağı yayınlarıyla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Bu programlar için ciddi yaptırımlar düşünüyoruz. Kendi çocuklarınıza izletmeyeceğiniz şeyleri topluma sunmayın. Daha önce evlilik programları nasıl yayından kaldırıldıysa böyle devam ederse bu programların da sonunun aynı olacağını hatırlatıyorum.' dedi.