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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Bir Gündüz Kuşağı Uyarısı Daha: "Sonunun Aynı Olacağını Düşünüyorum"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Bir Gündüz Kuşağı Uyarısı Daha: "Sonunun Aynı Olacağını Düşünüyorum"

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2025 - 15:18

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce pek çok kez evlilik programlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Aile yapısını bozan ve şiddet unsuru içeren programlara yaptırım uygulayan RTÜK'ten bir kez daha uyarı geldi. Ebubekir Şahin, 'Daha önce evlilik programları nasıl yayından kaldırıldıysa böyle devam ederse bu programların da sonunun aynı olacağını hatırlatıyorum.' dedi.

Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım

Kaynak: https://x.com/mynet/status/1917546955...
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili çok şikayet geldiğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili çok şikayet geldiğini açıkladı.

RTÜK’ün organize ettiği Güçlü Medya ve Bilinçli Toplum Zirvesi’nden çıkan kararları açıklayan Ebubekir Şahin, daha önce çok kez uyarıda bulunduğu gündüz kuşağı programlarıyla ilgili yeniden açıklama yaptı.

Şahin, 'Gündüz kuşağı yayınlarıyla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Bu programlar için ciddi yaptırımlar düşünüyoruz. Kendi çocuklarınıza izletmeyeceğiniz şeyleri topluma sunmayın. Daha önce evlilik programları nasıl yayından kaldırıldıysa böyle devam ederse bu programların da sonunun aynı olacağını hatırlatıyorum.' dedi.

Ebubekir Şahin, RTÜK'ün aldığı kararlarla ilgili ayrıca şunları söyledi:

Ebubekir Şahin, RTÜK'ün aldığı kararlarla ilgili ayrıca şunları söyledi:

'Çocuklarla ilgili içeriklerinde aile bağlarını yaralayan yayınların arttığı tespit edildi azami gayret gösterilecek.

Kriz dönemlerinde pozitif içerik ihtiyacı hasıl oluyor gerekli çalışmalar yapılacak.

Sokak röportajlarında bireysel görüşler topluma mal edilemez gelişigüzel sokak röportajlarının ana haber bültenlerinde yayınlanmasına müsaade etmeyeceğiz.

Aile dostu içerik sertifikası geliyor bu yapımlara teşvik sağlanacak.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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