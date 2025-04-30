Yaş Farkı Yüzünden Eleştirilen Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Öpüşme Sahnesi Yine Çok Konuşuldu!
Bir Gece Masalı dizisinde partner olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun ikilisinin arasındaki yaş farkı epey tepki çekmişti. Deniz ise bu konuyla ilgili 'Hikaye bunu gerektiriyor' demişti. Son günlerde dizideki öpüşme sahneleriyle eleştirilerin odağı olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni bölümdeki öpüşme sahnesi de gündeme damgasını vurdu.
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ATV ekranlarının popüler dizilerinde olan Bir Gece Masalı her hafta sosyal medyanın gündemine oturuyor.
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Mahir ve Canfeza'nın ilişkisi izlediğimiz sahnelerin birçoğu da sıkça gündem yaratıyor desek yeridir.
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un son bölümdeki öpüşme sahnesi de yine trendler arasına girdi.
Gelin önce o sahneyi bi' görelim...
X kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını da buradan görebilirsiniz!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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