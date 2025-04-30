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Yaş Farkı Yüzünden Eleştirilen Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Öpüşme Sahnesi Yine Çok Konuşuldu!

Yaş Farkı Yüzünden Eleştirilen Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Öpüşme Sahnesi Yine Çok Konuşuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.04.2025 - 12:50

Bir Gece Masalı dizisinde partner olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun ikilisinin arasındaki yaş farkı epey tepki çekmişti. Deniz ise bu konuyla ilgili 'Hikaye bunu gerektiriyor' demişti. Son günlerde dizideki öpüşme sahneleriyle eleştirilerin odağı olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni bölümdeki öpüşme sahnesi de gündeme damgasını vurdu.

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ATV ekranlarının popüler dizilerinde olan Bir Gece Masalı her hafta sosyal medyanın gündemine oturuyor.

ATV ekranlarının popüler dizilerinde olan Bir Gece Masalı her hafta sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Henüz ilk bölümü yayınlandığında abdest sahnesiyle eleştirilerin odağı olan dizi, başrollerindeki Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un aralarındaki yaş farkı da tepki çekmişti. 

Aralarında 13 yaş fark bulunan ikili henüz dizi başlamadan gündemdeki yerini almıştı.

Mahir ve Canfeza'nın ilişkisi izlediğimiz sahnelerin birçoğu da sıkça gündem yaratıyor desek yeridir.

Mahir ve Canfeza'nın ilişkisi izlediğimiz sahnelerin birçoğu da sıkça gündem yaratıyor desek yeridir.

Dizide sık sık öpüşme sahnelerine imza atan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in özellikle son bölümlerdeki yakınlaşma anları bir kesim tarafından sürekli tartışılıyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde Burak Deniz'in Su Burcu Yazgı Coşkun'un 'Eat Turkish, Kiss French' yazılı tişörtlü fotoğrafını paylaşması da gündemdeki tartışmalara bir cevap gibi değerlendirildi.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un son bölümdeki öpüşme sahnesi de yine trendler arasına girdi.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un son bölümdeki öpüşme sahnesi de yine trendler arasına girdi.

Bir kitle tarafından linçlenen ikilinin yeni öpüşme sahnesi bir kez daha tartışma yarattı. X'in gündemine oturan sahneyi gören kullanıcılar da tepkilerini belli etmeden geçemedi.

Gelin önce o sahneyi bi' görelim...

X kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını da buradan görebilirsiniz!

X kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını da buradan görebilirsiniz!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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