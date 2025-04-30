Yaş Farkı Yüzünden Eleştirilen Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un Öpüşme Sahnesi Yine Çok Konuşuldu!

Bir Gece Masalı dizisinde partner olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun ikilisinin arasındaki yaş farkı epey tepki çekmişti. Deniz ise bu konuyla ilgili 'Hikaye bunu gerektiriyor' demişti. Son günlerde dizideki öpüşme sahneleriyle eleştirilerin odağı olan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni bölümdeki öpüşme sahnesi de gündeme damgasını vurdu.