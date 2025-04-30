Tarihi Resmen Yaşattı: Aynı Oyuncu, Aynı Karakterle Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a Transfer Oldu!
Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden esinlenilerek yapılan Kuruluş Osman'da 'Tarihi yaşattılar' denilen bir gelişme yaşandı. Son dönemde sık sık ayrılan oyunculara şahit olduğumuz Kuruluş Osman'a bu kez bir karakter dahil oluyor. Üstelik, Kuruluş Osman'dan önceki dönemi anlatan Diriliş Ertuğrul'dan aynı adı taşıyan bir karakter! Gazeteci Birsen Altuntaş, Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakterinin Turgut Gazi olarak Kuruluş Osman kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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6 sezondur ekrana gelen Kuruluş Osman, 7. sezonuyla da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, Turgut Gazi olarak Kuruluş Osman'a geliyor.
Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı:
O tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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