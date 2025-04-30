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Tarihi Resmen Yaşattı: Aynı Oyuncu, Aynı Karakterle Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a Transfer Oldu!

Tarihi Resmen Yaşattı: Aynı Oyuncu, Aynı Karakterle Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a Transfer Oldu!

Diriliş Ertuğrul Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2025 - 09:45

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden esinlenilerek yapılan Kuruluş Osman'da 'Tarihi yaşattılar' denilen bir gelişme yaşandı. Son dönemde sık sık ayrılan oyunculara şahit olduğumuz Kuruluş Osman'a bu kez bir karakter dahil oluyor. Üstelik, Kuruluş Osman'dan önceki dönemi anlatan Diriliş Ertuğrul'dan aynı adı taşıyan bir karakter! Gazeteci Birsen Altuntaş, Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakterinin Turgut Gazi olarak Kuruluş Osman kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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6 sezondur ekrana gelen Kuruluş Osman, 7. sezonuyla da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

6 sezondur ekrana gelen Kuruluş Osman, 7. sezonuyla da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Karakterlerinde ve kadrosunda değişiklik yapılan Kuruluş Osman'dan pek çok oyuncu ayrılmıştı. Gelecek sezon da devam etmesi planlanan diziden ayrılan oyuncuların ardından bu kez bambaşka bir haber geldi. Bu kez diziye bir oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, Turgut Gazi olarak Kuruluş Osman'a geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, Turgut Gazi olarak Kuruluş Osman'a geliyor.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Cengiz Coşkun'la verdiği pozu 'Vaktidir gayri!' yazarak paylaşmıştı. 29 Mayıs 2019’da final yapan Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a aynı karakterle gelen Cengiz Coşkun'la anlaşılmasının ardından tanıtım da hazırlandı. 

Daha önce Diriliş Ertuğrul'un Bamsı Beyrek’in Nurettin Sönmez ve Selcen Hatun Didem Balçın’a da aynı rollerle Kuruluş Osman dizisinde rol almıştı.

Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı:

Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı:

O tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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