onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Etkisi! Menajer Önem Günal, Bütün Yapımcıların Aşiret Dizisi Yapmaya Hazırlandıklarını Söyledi

Uzak Şehir Etkisi! Menajer Önem Günal, Bütün Yapımcıların Aşiret Dizisi Yapmaya Hazırlandıklarını Söyledi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2025 - 09:12

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın rol aldığı Uzak Şehir rekora doymuyor. Yayınlandığı ilk günden bu güne neredeyse her bölüm rekor tazelemeyi başaran Uzak Şehir, izleyicinin aşiret dizisi özlemini gidermişti. 

Menajer Önem Günal, Uzak Şehir'in etkisiyle yaz dizisi ya da dijital işlerin olmayacağını, gelecek sezon için daha çok 'toprak' işi olacağını dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kırmayı başardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kırmayı başardı.

Hikaye bir yerlerden tanıdık gelse de TV ekranlarındaki aşiret dizisi özlemini gideren Uzak Şehir, izleyiciyi fazlasıyla cezbetmiş olacak ki dizi ilk bölümünden bu yana artan bir grafikle izlenmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon dillerden düşmeyen en güçlü rakibi Kızıl Goncalar'ı da saf dışı bırakan Uzak Şehir, yoluna daha da güçlenerek devam ediyor.

Televizyon ekranlarında gelecek sezon neler yayınlanacağı merak edilmeye başladı.

Televizyon ekranlarında gelecek sezon neler yayınlanacağı merak edilmeye başladı.

Ünlü menajer Önem Günal, hem oyuncuların hem izleyicilerin merakını giderecek paylaşımlar yaptı. Günal, 'Hadi 'Hadi gözünüz aydın bütün yapımcılar buram buram toprak işi hazırlıyor. Teşekkürler '#UzakŞehir''. paylaşımı yaptı.

Önem Günal, konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı.

Önem Günal, konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı.

Bu kez de paylaşımında 'Oyuncuların merakını topluca gidereyim, yaz işi yok, dijital yok, istersen Adana, Mardin, Trabzon var :))' ifadelerine yer verdi.

Bu da demek oluyor ki yapımcılar Uzak Şehir'in başarısından fazlasıyla etkilendi ve önümüzdeki sezon daha çok 'birbirine benzer' yapımlar izleyeceğiz. Elbette öne çıkan kazanacak. Bekleyip görelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın