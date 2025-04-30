Uzak Şehir Etkisi! Menajer Önem Günal, Bütün Yapımcıların Aşiret Dizisi Yapmaya Hazırlandıklarını Söyledi
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın rol aldığı Uzak Şehir rekora doymuyor. Yayınlandığı ilk günden bu güne neredeyse her bölüm rekor tazelemeyi başaran Uzak Şehir, izleyicinin aşiret dizisi özlemini gidermişti.
Menajer Önem Günal, Uzak Şehir'in etkisiyle yaz dizisi ya da dijital işlerin olmayacağını, gelecek sezon için daha çok 'toprak' işi olacağını dile getirdi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kırmayı başardı.
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Televizyon ekranlarında gelecek sezon neler yayınlanacağı merak edilmeye başladı.
Önem Günal, konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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