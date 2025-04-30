Squid Game Konusu Nedir? Squid Game Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Netflix'in fenomen olan dizisi Squid Game yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Squid Game'in konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Squid Game'in konusu ne? Squid Game oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi?
Gelin Squid Game dizisine dair tüm detayları görelim...
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Squid Game Dizisi Konusu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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