Squid Game Konusu Nedir? Squid Game Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Squid Game, yalnızca kurduğu dünyayla değil, izlenme rakamlarıyla da televizyon tarihine adını yazdırdı. 2021’de yayınlanan ilk sezon, sadece 28 gün içinde 265 milyon izlenmeye ve 2,2 milyar saatlik toplam izleme süresine ulaştı.

2024’te gelen ikinci sezon, daha ilk 4 günde 68 milyon izlenmeye ulaşarak etkisini sürdürdü. 11. günde bu rakam 126 milyona dayandı, toplam izleme süresi ise 1,38 milyar saat oldu. Böylece ikinci sezon, ilkine kıyasla biraz daha az ama hâlâ devasa bir başarıya imza attı.