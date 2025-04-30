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Squid Game Konusu Nedir? Squid Game Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Squid Game Konusu Nedir? Squid Game Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

dizi Netflix Squid Game
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2025 - 23:56

Netflix'in fenomen olan dizisi Squid Game yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Squid Game'in konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Squid Game'in konusu ne? Squid Game oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Squid Game dizisine dair tüm detayları görelim...

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Squid Game Dizisi Konusu

Squid Game Dizisi Konusu

Yüzlerce borç batağındaki insan, gizemli bir davetle bir araya getirilir. Çocuk oyunlarını andıran altı ölümcül etapta, her kaybeden hayatını yitirir, kazanan ise dev bir para ödülüne ulaşır. Rengârenk bir labirentin içinde, maskeli görevlilerin gözetiminde insan doğasının en karanlık yüzü açığa çıkar. Geride yalnızca hayatta kalmaya yeminli bir avuç irade kalır.

Squid Game Dizisi Oyuncuları

Squid Game Dizisi Oyuncuları

  • Lee Jung-jae – Seong Gi-hun (Oyuncu No. 456)

  • Park Hae-soo – Cho Sang-woo (Oyuncu No. 218)

  • Jung Ho-yeon – Kang Sae-byeok (Oyuncu No. 067)

  • Oh Yeong-su – Oh Il-nam (Oyuncu No. 001)

  • Heo Sung-tae – Jang Deok-su (Oyuncu No. 101)

  • Kim Joo-ryoung – Han Mi-nyeo (Oyuncu No. 212)

  • Wi Ha-joon – Hwang Jun-ho (Polis memuru)

  • Lee Byung-hun – Front Man 

  • Gong Yoo – Gizemli işe alımcı

Squid Game Bölümler ve Sezonlar

Squid Game Bölümler ve Sezonlar

Squid Game, ilk kez 2021 yılında sahneye çıktı ve dünya çapında büyük bir etki yarattı. Dizi, toplamda 2 sezonda 16 bölüm olarak ekranlara geldi. İlk sezon 9 bölümle seyirciyle buluşurken, 2024’te gelen ikinci sezon 7 bölüm sürdü. Hikâye burada da bitmeyecek; final perdesi 27 Haziran 2025’te yayınlanacak 3. sezonla kapanacak.

Squid Game Dizisi Uyarlama mı?

Squid Game Dizisi Uyarlama mı?

Squid Game bir uyarlama değil, tamamen özgün bir yapım. Senaryosu, yönetmeni Hwang Dong-hyuk tarafından 2008 yılında yazılmış ama uzun süre yapımcı bulamamıştı. İçerdiği şiddet, karanlık tema ve ekonomik adaletsizlik vurgusu, o dönemde 'fazla riskli' bulunmuştu. Ancak yıllar sonra Netflix’te yayınlandığında, bu özellikleri sayesinde global bir fenomene dönüştü.

Squid Game Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Squid Game Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Squid Game, yalnızca Netflix platformunda yayınlanmaktadır. Dizi, Netflix orijinal yapımıdır ve başka hiçbir dijital ya da televizyon kanalında yasal olarak yer almaz.

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Squid Game İzlenme Oranları ve Reytingler

Squid Game İzlenme Oranları ve Reytingler

Squid Game, yalnızca kurduğu dünyayla değil, izlenme rakamlarıyla da televizyon tarihine adını yazdırdı. 2021’de yayınlanan ilk sezon, sadece 28 gün içinde 265 milyon izlenmeye ve 2,2 milyar saatlik toplam izleme süresine ulaştı.

2024’te gelen ikinci sezon, daha ilk 4 günde 68 milyon izlenmeye ulaşarak etkisini sürdürdü. 11. günde bu rakam 126 milyona dayandı, toplam izleme süresi ise 1,38 milyar saat oldu. Böylece ikinci sezon, ilkine kıyasla biraz daha az ama hâlâ devasa bir başarıya imza attı.

Squid Game Eleştiri ve Ödüller

Squid Game Eleştiri ve Ödüller

Squid Game, sadece izleyici kitlesi değil, aynı zamanda ödül organizasyonlarından da büyük ödüller aldı.

Primetime Emmy Awards (2022):

En İyi Erkek Oyuncu (Lee Jung-jae)

En İyi Kadın Oyuncu (Jung Ho-yeon)

Golden Globe Awards (2022):

En İyi Televizyon Dizisi - Drama

En İyi Erkek Oyuncu - Drama (Lee Jung-jae) 

En İyi Kadın Oyuncu - Drama (Jung Ho-yeon)

Screen Actors Guild Awards (2022):

En İyi Kadın Oyuncu (Jung Ho-yeon)

Squid Game Son Haberler

Squid Game Son Haberler

Squid Game'in 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde Netflix’te yayınlanacak

Squid Game Benzeri Diziler

Squid Game Benzeri Diziler

  • Alice in Borderland

  • The Circle

  • 3%

  • Black Mirror

  • Liar Game

  • The Wilds

Squid Game Nerede Çekiliyor?

Squid Game Nerede Çekiliyor?

Squid Game, Güney Kore'de çekildi. Dizinin çekimlerinin çoğu Seul ve çevresindeki alanlarda yapıldı. Öne çıkan mekanlar arasında, özellikle oyuncuların katıldığı ölümcül oyunların gerçekleştirildiği devasa setler bulunuyor. Ayrıca, bazı sahneler için büyük stüdyolarda özel yapım setler inşa edildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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