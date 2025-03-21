İtalyan Gazete Tamamen Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan İlk Sayısını Yayınladı!

Il Foglio’nun yapay zeka ile üretilmiş baskısı, gazeteciliğin geleceğinde devrim niteliğinde bir adım olarak tarihe geçti. Haber yazımı, içerik üretimi ve hatta okur mektupları bile yapay zeka tarafından üretildi. Ancak bu deneyin uzun vadede nasıl bir etki yaratacağı henüz net değil.

Peki, insan gazeteciler tamamen yapay zekaya yerini bırakır mı? Yoksa bu teknoloji, gazetecilerin işini kolaylaştıran bir yardımcı mı olacak? Bildiğimiz tek şey, gazeteciliğin geleceğinin artık yalnızca insanlara ait olmadığı...