Google’a Irksal Ayrımcılık Suçlaması: Çalışanlarına Eşitsiz Davrandığı İddiasıyla 28 Milyon Dolar Ödeyecek!

Bu belgelere göre, Google’daki belirli etnik gruplardan gelen çalışanlar, aynı işi yapmalarına rağmen beyaz ve Asyalı çalışanlardan daha düşük maaşlar alıyordu. Cantu ve avukatları, Google’ın çalışan maaşlarını belirlerken eski maaş bilgilerine dayandığını, bunun da tarihten gelen etnik temelli maaş eşitsizliklerini devam ettirdiğini öne sürdü.

Dava, 15 Şubat 2018 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Google’da çalışan en az 6.632 kişiyi kapsayan bir toplu dava niteliği taşıyor.