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Google’a Irksal Ayrımcılık Suçlaması: Çalışanlarına Eşitsiz Davrandığı İddiasıyla 28 Milyon Dolar Ödeyecek!

Google’a Irksal Ayrımcılık Suçlaması: Çalışanlarına Eşitsiz Davrandığı İddiasıyla 28 Milyon Dolar Ödeyecek!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 17:02

Google, dünya çapında çalışan hakları ve çeşitlilik politikalarıyla tanınan bir şirket. Ancak son yıllarda, şirketin içinde farklı etnik gruplara karşı maaş ve terfi eşitsizliği uyguladığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. 2021’de açılan bir davada, Hispanik, Latin, Yerli Amerikalı ve diğer etnik kökenlerden gelen çalışanların, beyaz ve Asyalı meslektaşlarına göre daha düşük maaşlarla işe başladığı ve terfi süreçlerinde geri plana itildiği öne sürüldü. Bu iddiaların ardından, Google 28 milyon dolarlık bir tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak şirket, suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Kaynak: BBC

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Dava, eski Google çalışanı Ana Cantu tarafından açıldı ve sızdırılan şirket içi belgelerle desteklendi.

Dava, eski Google çalışanı Ana Cantu tarafından açıldı ve sızdırılan şirket içi belgelerle desteklendi.

Bu belgelere göre, Google’daki belirli etnik gruplardan gelen çalışanlar, aynı işi yapmalarına rağmen beyaz ve Asyalı çalışanlardan daha düşük maaşlar alıyordu. Cantu ve avukatları, Google’ın çalışan maaşlarını belirlerken eski maaş bilgilerine dayandığını, bunun da tarihten gelen etnik temelli maaş eşitsizliklerini devam ettirdiğini öne sürdü.

Dava, 15 Şubat 2018 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Google’da çalışan en az 6.632 kişiyi kapsayan bir toplu dava niteliği taşıyor.

Google, mahkeme ile anlaşmaya vararak 28 milyon dolarlık bir tazminatı ödemeyi kabul etti.

Google, mahkeme ile anlaşmaya vararak 28 milyon dolarlık bir tazminatı ödemeyi kabul etti.

Ancak şirket, çalışanları arasında ayrımcılık yaptığı iddialarını reddetti ve bir sözcü şu açıklamayı yaptı:

'Suçlamaları kabul etmiyoruz, ancak davayı çözüme kavuşturduk. Çalışanlarımızı adil bir şekilde işe almak, terfi ettirmek ve maaşlandırmak konusundaki taahhüdümüz devam ediyor.'

Google, bu açıklamayla ayrımcılık iddialarını kesin bir dille reddetse de yine de davanın finansal ve itibar kaybını önlemek için anlaşmaya gitmeyi tercih etti.

Dava, teknoloji sektöründeki ırksal eşitsizlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Dava, teknoloji sektöründeki ırksal eşitsizlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Davaya dahil olan avukatlardan Cathy Coble, çalışanların seslerini duyurmasının bu süreci başlattığını belirtti:

'Farklı etnik gruplardan gelen Google çalışanlarının ve onlara destek olanların, maaşlarını kendileri bildirerek ve bu bilgiyi sızdırarak bu ayrımcılığı ortaya çıkarmaları büyük bir cesaret örneğidir.'

Coble ayrıca, maaş eşitsizliğinin çalışanların bireysel mücadeleleriyle gizlenebileceğini ancak toplu eylemlerle görünür hale getirildiğini vurguladı. Google, geçmişte çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI - Diversity, Equity, Inclusion) politikalarıyla öne çıkan bir şirketti. Ancak son dönemde, ABD’de birçok büyük şirketin bu politikaları geri çektiği gözlemleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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