Google’a Irksal Ayrımcılık Suçlaması: Çalışanlarına Eşitsiz Davrandığı İddiasıyla 28 Milyon Dolar Ödeyecek!
Google’a Irksal Ayrımcılık Suçlaması: Çalışanlarına Eşitsiz Davrandığı İddiasıyla 28 Milyon Dolar Ödeyecek!
Google, dünya çapında çalışan hakları ve çeşitlilik politikalarıyla tanınan bir şirket. Ancak son yıllarda, şirketin içinde farklı etnik gruplara karşı maaş ve terfi eşitsizliği uyguladığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. 2021’de açılan bir davada, Hispanik, Latin, Yerli Amerikalı ve diğer etnik kökenlerden gelen çalışanların, beyaz ve Asyalı meslektaşlarına göre daha düşük maaşlarla işe başladığı ve terfi süreçlerinde geri plana itildiği öne sürüldü. Bu iddiaların ardından, Google 28 milyon dolarlık bir tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak şirket, suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
Kaynak: BBC
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Dava, eski Google çalışanı Ana Cantu tarafından açıldı ve sızdırılan şirket içi belgelerle desteklendi.
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Google, mahkeme ile anlaşmaya vararak 28 milyon dolarlık bir tazminatı ödemeyi kabul etti.
Dava, teknoloji sektöründeki ırksal eşitsizlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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