Araştırmalara Göre Havaalanlarının İnsan Davranışı Üzerinde Tuhaf Bir Etkisi Var
Araştırmalara Göre Havaalanlarının İnsan Davranışı Üzerinde Tuhaf Bir Etkisi Var
Havaalanlarında insanlar bazen gerçekten tuhaf davranabiliyor. Kimileri yerde uyuyor, kimileri ekranın önünde yoga yapıyor, bazılarıysa sabahın erken saatinde kavga çıkarıyor. Her şey o kapılardan geçtikten sonra bir anda değişiyor gibi değil mi? Sanki hepimiz “başka bir yere” geçiyoruz ama o yerin neresi olduğunu tam da kestiremiyoruz. Peki, ne oluyor bize bu yerlerde? Gelin araştırma sonuçlarına bakalım.
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Bazı insanlar için tatil, havaalanına adım attıkları anda başlıyor.
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Psikocoğrafya denen alanda, mekanların insan ruh hali üzerindeki etkisi inceleniyor.
Günlük hayatta kim olduğumuzu tanımlarız: işimiz, evimiz, rutinlerimiz, alışkanlıklarımız…
Psikanalist Sigmund Freud’a göre insan davranışları üç ana yapı tarafından şekillenir: id, ego ve süperego.
Havaalanlarında hiçbir şey sizin elinizde değilmiş gibi hissedersiniz. Kapıların açılıp kapanması, anonslar, gecikmeler, iptaller…
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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