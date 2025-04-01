Araştırmalara Göre Memnuniyet Hızla Azaldıysa İlişkiniz Bitmeye Çok Yakın

Almanya’daki Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden kişilik psikolojisi uzmanı Janina Bühler, “Zamanla sona eren ilişkileri daha iyi anlamak için farklı ülkelerden verileri birleştirdik.” diyerek başladıkları çalışmanın detaylarını paylaştı. Almanya, Hollanda, Avustralya ve İngiltere’den toplam 11.000 kişiden elde edilen veriler, ilişkilerin ne zaman kötüye gittiğini incelemek için kullanıldı.

Sonuçlar oldukça netti, ilişkiler genellikle mutlu başlıyor ve yaklaşık sekiz yıl boyunca yavaş yavaş düşüşe geçiyor. Düşüşün ardından bir geçiş noktasına ulaşılıyor ki işte asıl kırılma tam da burada yaşanıyor. Bu noktadan sonra memnuniyet hızla azalıyor ve çiftler ayrılığa doğru kaçınılmaz bir şekilde sürükleniyor.

İşte bu noktaya bilim insanları 'geçiş noktası' diyor. Bu geçişten sonra ilişkiden duyulan tatmin, ani bir şekilde düşüşe geçiyor ve çiftler, ortalama bir ila iki yıl içinde kesin bir ayrılıkla süreci noktalıyor.