Araştırmalara Göre Memnuniyet Hızla Azaldıysa İlişkiniz Bitmeye Çok Yakın
Araştırmalara Göre Memnuniyet Hızla Azaldıysa İlişkiniz Bitmeye Çok Yakın
Hiç 'hiçbir sorun yoktu ki' diyen bir çifti ayrıldıktan sonra gördünüz mü? Ya da en yakın arkadaşınız ağlayarak ayrılığı anlatırken siz içinizden 'Zaten kaç senedir gidiyordu bu ilişki…' dediniz mi? İşte bilim tam olarak bu hissi kanıtladı. Çünkü araştırmalar, ilişkilerin sona ermeden önce geçtiği o sessiz ama tehlikeli evreyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ne yazık ki bir kez o noktaya gelindiyse artık geriye dönüş neredeyse imkansız.
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Araştırmacılar, ilişkinin ne zaman bittiğini matematiksel olarak hesapladı.
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Kötü haber şu: O noktaya gelmiş olabilirsiniz ve farkında bile olmayabilirsiniz.
O noktaya gelindiyse, ne yapılmalı?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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