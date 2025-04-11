Şu Sıralar Sıkça Görüyoruz: Pişmiş Tavuğun Üstüne Çiğ Et Takviye Etmek Neden Tehlikeli?
Sosyal medyada denk gelmişsinizdir: döner ocağında üst üste takılan tavukların üzerine eklenen yeni çiğ etler, kızarmış yüzeyin üzerine yavaşça kayarken görüntüde pek bir şey yok gibi duruyor. Ancak işin mutfak kısmında, bu uygulama bilimsel olarak kabul edilemeyecek kadar büyük bir riski barındırıyor. Pişmiş bir etin üzerine çiğ et takmak, çapraz kontaminasyon adı verilen bir sağlık tehdidinin tam tanımı. Peki neden bu kadar tehlikeli?
Öncelikle şu soruyla başlayalım: Çapraz kontaminasyon yani bulaşma nedir?
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Tavuk eti, gıda zehirlenmeleriyle en sık ilişkilendirilen hayvansal gıdalardan biridir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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