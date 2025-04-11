Şu Sıralar Sıkça Görüyoruz: Pişmiş Tavuğun Üstüne Çiğ Et Takviye Etmek Neden Tehlikeli?

Çapraz kontaminasyon, bir yüzeyde bulunan mikroorganizmaların başka bir yüzeye (çoğunlukla gıdaya) bulaşması anlamına gelir. Özellikle çiğ hayvansal ürünler, başta Salmonella, Campylobacter ve E. coli gibi hastalık yapıcı bakterilerle doludur. Bakteriler, uygun pişirme işlemiyle öldürülür ancak pişmiş gıdanın üzerine tekrar çiğ ürün temas ederse, o gıda yeniden kontamine olur.

Örneğin, döner tezgahında alttaki tavuklar saatlerce pişirilmiş ve tüketilmeye hazır hale gelmiştir. Ancak üst kısma eklenen çiğ et, içerisindeki bakterileri zamanla aşağıya doğru sızan yağ ve et suyu aracılığıyla pişmiş kısımlara taşıyabilir. Bu durumda tabağınıza gelen tavuk aslında “yarı pişmiş, yarı kontamine” bir ürün haline gelir. Görünüşte kıtır kıtır kızarmış olabilir ama içinde görünmeyen bir tehlike barınıyor olabilir.