Neden Bazen Sivrisinek Sürüleri Başımızın Üstünde Dönerek Uçar?

Özellikle dişi sivrisinekler, kanla beslenirler ve hedeflerini bulmak için nefes yoluyla salınan karbondioksiti, vücut ısısını ve terdeki kimyasalları algılayabilirler. Bu yüzden terlemiş bir insan, onlar için adeta açık büfe gibidir. Terde bulunan ‘oktenol’ isimli kimyasal, sivrisineklerin özellikle ilgisini çeker ve eğer yeni spor yaptıysanız, onların gözünde siz tatlı bir hedef olursunuz.

Ayrıca sivrisinekler, saç derisinden yayılan ısıyı da algılayabilirler. Bu da neden genellikle başımızın üstünde dönüp durduklarını açıklıyor. Saçlar teri tutar, saç derisi ise vücudun en çok ısı yayan bölgelerinden biridir ki bu da sizi daha da cazip kılar.