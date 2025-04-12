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Neden Bazen Sivrisinek Sürüleri Başımızın Üstünde Dönerek Uçar?

Neden Bazen Sivrisinek Sürüleri Başımızın Üstünde Dönerek Uçar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.04.2025 - 13:37

Gecenin bir vakti dışarıda otururken bir anda başınızın üstünde garip bir vızıldanma fark ediyorsanız yalnız değilsiniz. Çoğu zaman bu küçük ama sinir bozucu yaratıklar sadece ısırmakla kalmıyor, aynı zamanda sanki başımıza musallat oluyorlar. Ne yaparsak yapalım gitmiyorlar, başımızı sallıyoruz, kaçıyorlar ama sonra yine aynı noktada dönmeye başlıyorlar. Hele ki saçınıza jel sürdüyseniz ya da ter içindeyseniz, bu ilgi birkaç katına çıkabiliyor. Evet, bu baş üstü nöbetinin sandığınızdan çok daha fazla nedeni var.

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Sivrisineklerin başımızın üstünde dönmesinin tek nedeni kan değil.

Sivrisineklerin başımızın üstünde dönmesinin tek nedeni kan değil.

Özellikle dişi sivrisinekler, kanla beslenirler ve hedeflerini bulmak için nefes yoluyla salınan karbondioksiti, vücut ısısını ve terdeki kimyasalları algılayabilirler. Bu yüzden terlemiş bir insan, onlar için adeta açık büfe gibidir. Terde bulunan ‘oktenol’ isimli kimyasal, sivrisineklerin özellikle ilgisini çeker ve eğer yeni spor yaptıysanız, onların gözünde siz tatlı bir hedef olursunuz. 

Ayrıca sivrisinekler, saç derisinden yayılan ısıyı da algılayabilirler. Bu da neden genellikle başımızın üstünde dönüp durduklarını açıklıyor. Saçlar teri tutar, saç derisi ise vücudun en çok ısı yayan bölgelerinden biridir ki bu da sizi daha da cazip kılar.

Peki neden kalabalık içinde sadece siz hedef oluyorsunuz?

Peki neden kalabalık içinde sadece siz hedef oluyorsunuz?

Arkadaş grubuyla dışarıda oturuyorsunuz ve bir bakmışsınız, sadece sizin başınızın üstünde sivrisinekler toplanmış. Burada farkı yaratan şey büyük ihtimalle saçınıza sürdüğünüz jel, parfüm ya da başka bir bakım ürünü. 

Bazı saç ürünleri, sivrisineklerin sevdiği bileşenleri içeriyor ve bu kokular onların hedef belirlemesinde oldukça etkili. Ayrıca saçınıza yağ sürdüyseniz ya da cildiniz daha fazla terliyorsa, ısı artışı da başınıza ekstra dikkat çekiyor olabilir.

Başınızın üstünde dönen o küçük sürü aslında çiftleşme sürüsü olabilir.

Başınızın üstünde dönen o küçük sürü aslında çiftleşme sürüsü olabilir.

Özellikle erkek sivrisinekler, sabit nesnelerin üzerinde böyle sürüler oluşturur ve bir dişi yaklaştığında en hızlı olan şansını dener. Genellikle sabit nesne bir kaya ya da ağaç olabilir ama bazen de bu nesne siz olabilirsiniz! 

Böyle bir durumda başınızı oynatsanız bile sivrisinekler peşinizi bırakmaz çünkü siz hareket ettikçe onlar da aynı hizayı korumaya çalışır. Kısacası bazen başınızın üstünde dönen sivrisinekler sadece sizi değil, potansiyel eşleşme noktasını takip ediyor olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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