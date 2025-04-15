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Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 16:18

Fotoğrafın en güzel yanı bazen gerçeği eğip bükmesi olabilir. Hele de açısı öyle ilginçse, insan neye baktığını çözene kadar ekranı büyütüp küçültüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler tam da böyle! İlk bakışta beyin yakan, ikinci bakışta 'Aaa oymuş!' dedirten cinsten. Hazırsanız, algılarla oynayan o ilginç karelere birlikte bakalım... 

İyi eğlenceler!

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1. Cerberus ama iki kafalı olanı...

1. Cerberus ama iki kafalı olanı...

2. Kim kimi taşıyor tam olarak?

2. Kim kimi taşıyor tam olarak?

3. Cuk oturmuş!

3. Cuk oturmuş!

4. Birileri yine hayallerini çöpe atmış...

4. Birileri yine hayallerini çöpe atmış...

5. Kurbağa prens?

5. Kurbağa prens?
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6. Ağacın geri kalanı nerede? Hala bulamadık da...

6. Ağacın geri kalanı nerede? Hala bulamadık da...
imgur.com

7. Çok iyi olmuş valla 😂

7. Çok iyi olmuş valla 😂

8. Attack on Titan geldi akıllara hemen!

8. Attack on Titan geldi akıllara hemen!

9. Anlamamız 5 dakikamızı falan aldı herhalde.

9. Anlamamız 5 dakikamızı falan aldı herhalde.

10. Şöyle "cuk oturmuş" diyeceğiniz bir kare ile bitirelim!

10. Şöyle "cuk oturmuş" diyeceğiniz bir kare ile bitirelim!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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