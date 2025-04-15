Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Fotoğrafın en güzel yanı bazen gerçeği eğip bükmesi olabilir. Hele de açısı öyle ilginçse, insan neye baktığını çözene kadar ekranı büyütüp küçültüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler tam da böyle! İlk bakışta beyin yakan, ikinci bakışta 'Aaa oymuş!' dedirten cinsten. Hazırsanız, algılarla oynayan o ilginç karelere birlikte bakalım...

İyi eğlenceler!

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