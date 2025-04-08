Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Kimi zaman bir fotoğraf öyle bir açıdan çekilir ki gözümüz gördüğünü beynimize anlatmakta zorlanır. Bir bakarsınız köpek havada asılı duruyor gibi görünür, başka bir karede ise bir insanın kafası kaybolmuş gibi olur. Sosyal medyada bu tür “iki kez baktıran” fotoğrafları paylaşanlar, kafamızı karıştırmakta oldukça başarılı. Hazırsanız, perspektif oyunlarıyla dolu mini bir optik illüzyon yolculuğuna çıkıyoruz!

İyi eğlenceler...

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