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Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 13:16

Kimi zaman bir fotoğraf öyle bir açıdan çekilir ki gözümüz gördüğünü beynimize anlatmakta zorlanır. Bir bakarsınız köpek havada asılı duruyor gibi görünür, başka bir karede ise bir insanın kafası kaybolmuş gibi olur. Sosyal medyada bu tür “iki kez baktıran” fotoğrafları paylaşanlar, kafamızı karıştırmakta oldukça başarılı. Hazırsanız, perspektif oyunlarıyla dolu mini bir optik illüzyon yolculuğuna çıkıyoruz! 

İyi eğlenceler...

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1. Hangileri gölge hangileri zebra?

1. Hangileri gölge hangileri zebra?

2. Uyandığınızda şöyle bi' manzarayla karşılaştığınızı düşünün!

2. Uyandığınızda şöyle bi' manzarayla karşılaştığınızı düşünün!

3. Kör randevu ama tersten.

3. Kör randevu ama tersten.

4. İlk bakışta yapay zeka sanmadık değil!

4. İlk bakışta yapay zeka sanmadık değil!

5. En iyisi de bu olmuş! 😂👇🏻

5. En iyisi de bu olmuş! 😂👇🏻
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6. Cuk oturmuş! 😂

6. Cuk oturmuş! 😂

7. Çocuk adam?

7. Çocuk adam?

8. Uçmadığını anlamamız 2 dakikamızı falan aldı.

8. Uçmadığını anlamamız 2 dakikamızı falan aldı.

9. Bacakları tekte bulana helal olsun deriz!

9. Bacakları tekte bulana helal olsun deriz!

10. Kim nereye oturuyor tam olarak?

10. Kim nereye oturuyor tam olarak?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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