Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
İnternette bazen öyle fotoğraflar dolaşıyor ki, neye baktığımızı anlamak için iki kez bakmamız gerekiyor. İlk bakışta beynimiz kısa devre yapıyor, sonra gerçeği fark edince bir “Aaa!” anı yaşıyoruz. Perspektifin gücüyle çekilen bu fotoğraflar, sınırları zorlayan bir illüzyon etkisi yaratıyor. Şimdi gelin, zihninizi bir süreliğine kandıracak o ilginç karelere birlikte göz atalım. Aman dikkat, beyniniz yanabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ne yalan söyleyelim ilk bakışta korktuk! 😂
2. Overthinklediğimiz gecenin sabahı diyebilir miyiz?
3. Dracarys!
4. Cuk oturmuş! 😂
5. Burası kafanın hangi bölgesi tam olarak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Anlamamız 5 dakikamızı aldı desek...
7. Cerberus, sen misin?
8. İşte Inception'ı aratmayan o kare!
9. İlk bakışta anlayana helal olsun! 😂
10. Bi' tık uzun bakınca görüyorsunuz bacağı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın