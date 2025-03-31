Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

İnternette bazen öyle fotoğraflar dolaşıyor ki, neye baktığımızı anlamak için iki kez bakmamız gerekiyor. İlk bakışta beynimiz kısa devre yapıyor, sonra gerçeği fark edince bir “Aaa!” anı yaşıyoruz. Perspektifin gücüyle çekilen bu fotoğraflar, sınırları zorlayan bir illüzyon etkisi yaratıyor. Şimdi gelin, zihninizi bir süreliğine kandıracak o ilginç karelere birlikte göz atalım. Aman dikkat, beyniniz yanabilir!

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