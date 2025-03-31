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Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 15:57

İnternette bazen öyle fotoğraflar dolaşıyor ki, neye baktığımızı anlamak için iki kez bakmamız gerekiyor. İlk bakışta beynimiz kısa devre yapıyor, sonra gerçeği fark edince bir “Aaa!” anı yaşıyoruz. Perspektifin gücüyle çekilen bu fotoğraflar, sınırları zorlayan bir illüzyon etkisi yaratıyor. Şimdi gelin, zihninizi bir süreliğine kandıracak o ilginç karelere birlikte göz atalım. Aman dikkat, beyniniz yanabilir!

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1. Ne yalan söyleyelim ilk bakışta korktuk! 😂

1. Ne yalan söyleyelim ilk bakışta korktuk! 😂

2. Overthinklediğimiz gecenin sabahı diyebilir miyiz?

2. Overthinklediğimiz gecenin sabahı diyebilir miyiz?

3. Dracarys!

3. Dracarys!

4. Cuk oturmuş! 😂

4. Cuk oturmuş! 😂

5. Burası kafanın hangi bölgesi tam olarak?

5. Burası kafanın hangi bölgesi tam olarak?
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6. Anlamamız 5 dakikamızı aldı desek...

6. Anlamamız 5 dakikamızı aldı desek...

7. Cerberus, sen misin?

7. Cerberus, sen misin?

8. İşte Inception'ı aratmayan o kare!

8. İşte Inception'ı aratmayan o kare!

9. İlk bakışta anlayana helal olsun! 😂

9. İlk bakışta anlayana helal olsun! 😂

10. Bi' tık uzun bakınca görüyorsunuz bacağı!

10. Bi' tık uzun bakınca görüyorsunuz bacağı!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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