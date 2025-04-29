Yine TikTok, Yine Viral: İlişkileri Bir Bir Bitiren 'Doritos Teorisi' Nedir?

Her şey, TikTok kullanıcısı Celeste Aria'nın yaptığı bir açıklamayla başladı. Aria'ya göre 'sadece gerçekten tatmin etmeyen deneyimler en fazla bağımlılık yaratıyor.' Yani Doritos yediğinizde yaşadığınız his gibi düşünün, ilk ısırıkta harika bir tat alıyorsunuz ama sonrasında tam anlamıyla bir doyum hissetmiyorsunuz. Doritos gibi yiyecekler, tıpkı hayatımızdaki bazı insanlar ya da alışkanlıklar gibi, başta çok çekici görünse de zamanla gerçek bir tatmin sunmuyor. İşte tam da bu yüzden, insanlar aynı şeyin ilişkilerinde de geçerli olabileceğini fark etmeye başladı.