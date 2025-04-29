Yine TikTok, Yine Viral: İlişkileri Bir Bir Bitiren 'Doritos Teorisi' Nedir?
Son zamanlarda sosyal medyada gezinirken birden karşınıza 'Doritos Teorisi' kavramı çıktı mı? Eğer çıktıysa yalnız değilsiniz çünkü bu teori TikTok'ta büyük bir yankı uyandırdı. Üstelik bu teori, ilişkilerini gözden geçiren insan sayısını da ciddi şekilde artırdı. Cips yeme alışkanlığından yola çıkan bu ilginç bakış açısı, artık ilişkilerimizi bile sorgulatıyor. Peki bu işin aslı astarı ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Doritos Teorisi' tam olarak ne anlatıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doritos teorisi neden bu kadar ilişki bitiriyor?
Bu teoriden ders çıkarmak mümkün elbette.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın