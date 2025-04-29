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Yine TikTok, Yine Viral: İlişkileri Bir Bir Bitiren 'Doritos Teorisi' Nedir?

Yine TikTok, Yine Viral: İlişkileri Bir Bir Bitiren 'Doritos Teorisi' Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 13:19

Son zamanlarda sosyal medyada gezinirken birden karşınıza 'Doritos Teorisi' kavramı çıktı mı? Eğer çıktıysa yalnız değilsiniz çünkü bu teori TikTok'ta büyük bir yankı uyandırdı. Üstelik bu teori, ilişkilerini gözden geçiren insan sayısını da ciddi şekilde artırdı. Cips yeme alışkanlığından yola çıkan bu ilginç bakış açısı, artık ilişkilerimizi bile sorgulatıyor. Peki bu işin aslı astarı ne?

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'Doritos Teorisi' tam olarak ne anlatıyor?

'Doritos Teorisi' tam olarak ne anlatıyor?

Her şey, TikTok kullanıcısı Celeste Aria'nın yaptığı bir açıklamayla başladı. Aria'ya göre 'sadece gerçekten tatmin etmeyen deneyimler en fazla bağımlılık yaratıyor.' Yani Doritos yediğinizde yaşadığınız his gibi düşünün, ilk ısırıkta harika bir tat alıyorsunuz ama sonrasında tam anlamıyla bir doyum hissetmiyorsunuz. Doritos gibi yiyecekler, tıpkı hayatımızdaki bazı insanlar ya da alışkanlıklar gibi, başta çok çekici görünse de zamanla gerçek bir tatmin sunmuyor. İşte tam da bu yüzden, insanlar aynı şeyin ilişkilerinde de geçerli olabileceğini fark etmeye başladı.

Doritos teorisi neden bu kadar ilişki bitiriyor?

Doritos teorisi neden bu kadar ilişki bitiriyor?

Teoriyi biraz daha derinleştiren uzmanlar, bu durumun hayatımızdaki pek çok bağımlılık yapan şeye uygulanabileceğini söylüyor. Sosyal medyada saatlerce vakit geçirip sonunda tatminsiz hissetmemiz gibi, bazı ilişkiler de bize gerçek anlamda mutluluk vermiyor ama 'belki olur' diye devam ediyoruz. Psikolog Reneé Carr'a göre, bir ilişki tam tatmin sağlamadığında insanlar, küçük küçük aldıkları tatmin kırıntıları yüzünden o ilişkiden kopamıyor. Yani asıl mutluluğu bulamayacağımızı bilsek bile, 'belki bir gün' umuduyla daha fazla zaman kaybediyoruz.

Bu teoriden ders çıkarmak mümkün elbette.

Bu teoriden ders çıkarmak mümkün elbette.

Yeterince tatmin etmeyen şeylere bağımlı hale geliyoruz ve bu hem zamanımızı hem de enerjimizi tüketiyor. Celeste Aria'nın da belirttiği gibi, hayatımızdaki 'Dorito kategorisine' giren ilişkileri, alışkanlıkları ya da aktiviteleri fark etmek ve bunlardan uzaklaşmak gerekiyor. Gerçek anlamda doyurucu ilişkiler, baştan sona huzur ve mutluluk hissettirenlerdir. Belki de bazen bir cips poşetinden daha fazlasını hak ettiğimizi kendimize hatırlatmalıyız.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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