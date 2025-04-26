Üniversite Not Sisteminde A'dan D'ye Sıralanırken E Harfi Neden Atlanmış?

Bunun nedeni alfabe sıralamasını yanlış bilmeleri değil, F harfinin doğrudan 'fail' yani 'başarısızlık' anlamına gelmesi. A, B, C ve D harfleri genel olarak geçer notu temsil ederken, F harfi sistemi farklı bir noktaya taşıyor ve başarısızlığı açıkça belirtiyor.

Bu yüzden F'nin alfabetik sıradan sapması bilinçli bir ayrım. 'Fail' kelimesinin baş harfi olması sayesinde F, başarısızlıkla özdeşleşmiş ve bu şekilde kalmış.