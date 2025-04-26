Üniversite Not Sisteminde A'dan D'ye Sıralanırken E Harfi Neden Atlanmış?
Bazen üniversite notlarına baktığımızda A, B, C, D ve F harflerini görüp 'E nerede kaldı?' diye düşünmüş olabilirsiniz. Gerçekten de alfabetik sıraya göre gitmesi gerekirken E harfi neden atlanmış gibi duruyor, değil mi? Aslında bunun sandığınızdan çok daha mantıklı ve köklü bir sebebi var. Birçok kişi bu durumu akademik bir hata sanıyor ama gerçek başka. Gelin bakalım!
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Çoğu okulda A, B, C, D ve F harfleri standart hale gelmiş durumda.
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Zamanında E harfinin kullanıldığı da olmuş tabii.
Başka harfler de kullanılabilir miydi? F şart mıydı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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