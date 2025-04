Üniversite Not Sisteminde A'dan D'ye Sıralanırken E Harfi Neden Atlanmış?

Amerika'da Mount Holyoke Koleji, günümüzdekine benzer not sistemini ilk kullanan üniversitelerden biriydi. 1887 yılında bu okulun not sistemi A, B, C, D ve E şeklindeydi. Üstelik E harfi, doğrudan başarısızlığı ifade ediyordu. Başlangıçta A 'mükemmel', B 'iyi', C 'orta', D 'geçer' ve E ise 'başarısız' anlamına geliyordu.

Ancak bir yıl sonra bu sistem değiştirildi, E harfi farklı bir yüzde aralığını temsil etmeye başladı ve ardından F harfi devreye girdi. Sonrasında birçok okul, E harfini tamamen atlayarak F’yi başarısızlığın sembolü haline getirdi.