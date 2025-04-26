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Üniversite Not Sisteminde A'dan D'ye Sıralanırken E Harfi Neden Atlanmış?

Üniversite Not Sisteminde A'dan D'ye Sıralanırken E Harfi Neden Atlanmış?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 12:50

Bazen üniversite notlarına baktığımızda A, B, C, D ve F harflerini görüp 'E nerede kaldı?' diye düşünmüş olabilirsiniz. Gerçekten de alfabetik sıraya göre gitmesi gerekirken E harfi neden atlanmış gibi duruyor, değil mi? Aslında bunun sandığınızdan çok daha mantıklı ve köklü bir sebebi var. Birçok kişi bu durumu akademik bir hata sanıyor ama gerçek başka. Gelin bakalım!

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Çoğu okulda A, B, C, D ve F harfleri standart hale gelmiş durumda.

Çoğu okulda A, B, C, D ve F harfleri standart hale gelmiş durumda.

Bunun nedeni alfabe sıralamasını yanlış bilmeleri değil, F harfinin doğrudan 'fail' yani 'başarısızlık' anlamına gelmesi. A, B, C ve D harfleri genel olarak geçer notu temsil ederken, F harfi sistemi farklı bir noktaya taşıyor ve başarısızlığı açıkça belirtiyor. 

Bu yüzden F'nin alfabetik sıradan sapması bilinçli bir ayrım. 'Fail' kelimesinin baş harfi olması sayesinde F, başarısızlıkla özdeşleşmiş ve bu şekilde kalmış.

Zamanında E harfinin kullanıldığı da olmuş tabii.

Zamanında E harfinin kullanıldığı da olmuş tabii.

Amerika'da Mount Holyoke Koleji, günümüzdekine benzer not sistemini ilk kullanan üniversitelerden biriydi. 1887 yılında bu okulun not sistemi A, B, C, D ve E şeklindeydi. Üstelik E harfi, doğrudan başarısızlığı ifade ediyordu. Başlangıçta A 'mükemmel', B 'iyi', C 'orta', D 'geçer' ve E ise 'başarısız' anlamına geliyordu. 

Ancak bir yıl sonra bu sistem değiştirildi, E harfi farklı bir yüzde aralığını temsil etmeye başladı ve ardından F harfi devreye girdi. Sonrasında birçok okul, E harfini tamamen atlayarak F’yi başarısızlığın sembolü haline getirdi.

Başka harfler de kullanılabilir miydi? F şart mıydı?

Başka harfler de kullanılabilir miydi? F şart mıydı?

Bazı okullarda 'U' (unsatisfactory - yetersiz) veya 'N' (no credit - kredi yok) gibi farklı harfler kullanıldığı da biliniyor. Yani burada önemli olan hangi harf olduğu değil, o harfin anlamıydı. Fakat zamanla F harfi kültürel olarak başarısızlıkla o kadar özdeşleşti ki diğer seçenekler neredeyse unutuldu. Bugün bile okullar arasında küçük farklar var. Bazı yerlerde A 90 üstü, bazı yerlerde 93 üstü kabul ediliyor ya da D bazı bölgelerde geçer not sayılmıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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