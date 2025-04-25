Bazı İnsanlar Neden Ameliyat Geçirdikten Sonra Yabancı Dil Konuşmaya Başlıyor?
Konya’da yaşayan 58 yaşındaki Rahmi Karademir’in başına gelen olay tıp dünyasında da şaşkınlık yarattı. Diz ameliyatı sonrası beynine pıhtı atan Karademir, felç geçirdikten sonra konuşma bozukluğu yaşadı. Müdahale sonrası hareket yetisi geri gelse de konuşma biçimi tamamen değişti. Türkçeyi anlayıp konuşamayan adam, akıcı şekilde Danca konuşmaya başladı. Bu sıra dışı tablo ise aslında tıpta nadir görülen bir sendromun habercisiydi: Yabancı aksan sendromu.
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Peki yabancı aksan sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar?
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Beyindeki ne gibi hasarlar bu sendroma neden oluyor?
İyi de o zaman Rahmi Karademir neden Danca konuşmaya başladı? Aksanının değişmesi gerekmez miydi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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