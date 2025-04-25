onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Bazı İnsanlar Neden Ameliyat Geçirdikten Sonra Yabancı Dil Konuşmaya Başlıyor?

Bazı İnsanlar Neden Ameliyat Geçirdikten Sonra Yabancı Dil Konuşmaya Başlıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2025 - 15:42

Konya’da yaşayan 58 yaşındaki Rahmi Karademir’in başına gelen olay tıp dünyasında da şaşkınlık yarattı. Diz ameliyatı sonrası beynine pıhtı atan Karademir, felç geçirdikten sonra konuşma bozukluğu yaşadı. Müdahale sonrası hareket yetisi geri gelse de konuşma biçimi tamamen değişti. Türkçeyi anlayıp konuşamayan adam, akıcı şekilde Danca konuşmaya başladı. Bu sıra dışı tablo ise aslında tıpta nadir görülen bir sendromun habercisiydi: Yabancı aksan sendromu.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki yabancı aksan sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar?

Peki yabancı aksan sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar?

Yabancı aksan sendromu (Foreign Accent Syndrome - FAS), kişinin anadili yerine başka bir aksanla konuşmasına neden olan nadir bir nörolojik bozukluktur. Bu durum genellikle felç, beyin travması, migren ya da gelişimsel bozukluklar sonrasında ortaya çıkabiliyor. 

İlk kez 1907 yılında tanımlanan bu sendrom, 2009 yılına kadar sadece 62 belgelenmiş vaka ile kayıtlara geçmiş. Hastalar, yeni bir dili öğrenmiyor; yalnızca konuşma biçimleri, çevreleri tarafından yabancı bir aksan olarak algılanıyor. Bu algı değişimi genellikle sesli harflerin uzaması, bazı sessizlerin farklı telaffuz edilmesi ve konuşmanın ritmindeki değişimlerle ilişkilendiriliyor.

Beyindeki ne gibi hasarlar bu sendroma neden oluyor?

Beyindeki ne gibi hasarlar bu sendroma neden oluyor?

Yabancı aksan sendromu çoğunlukla beynin sol tarafında meydana gelen lezyonlarla ilişkilendiriliyor. Beyincik gibi motor kontrol merkezlerinin de konuşma ritmi ve vurgulamasındaki değişikliklerde etkili olduğu düşünülüyor. Bazı vakalarda ise sendromun psikolojik kökenli olduğu yani bir psikiyatrik bozuklukla birlikte geliştiği görülmüş. Hastalar genellikle konuşma bozukluğunun farkında oluyor ve bu yeni aksan, onlar için bilinçli bir çaba olmaktan çok istemsiz bir değişim şeklinde ortaya çıkıyor.

İyi de o zaman Rahmi Karademir neden Danca konuşmaya başladı? Aksanının değişmesi gerekmez miydi?

İyi de o zaman Rahmi Karademir neden Danca konuşmaya başladı? Aksanının değişmesi gerekmez miydi?

Yabancı aksan sendromu çoğunlukla aksan değişikliğiyle sınırlı kalsa da bazı vakalarda kişi, daha önce öğrendiği fakat uzun süre kullanmadığı bir dili yeniden konuşmaya başlayabiliyor. Rahmi Karademir’in durumunda da bu ihtimalin gündeme gelme sebebi tam olarak bu. Doktorların açıklamasına göre Karademir geçmişte bir şekilde Danca’yla temas etmiş olabilir ve beyin hasarı sonrası Türkçeye dair bağlantılar zayıflarken, uzun süredir kullanılmayan bu dil aniden yeniden devreye girmiş olabilir.

Yani iki veya daha fazla dil bilen bireylerde, felç ya da beyin travması sonrası bir dil tamamen unutulabilirken, diğer dil korunabilir ya da ortaya çıkabilir. Danca örneği de bu nadir tablonun bir sonucu. Beyindeki farklı dil merkezlerinin farklı bölgelerde yer alması, bu dillerin her birinin ayrı şekilde etkilenmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla geçmişte öğrenilmiş ama aktif olarak kullanılmayan bir dil, bir nevi yedekte bekliyor ve beyin birincil dili geçici olarak kaybettiğinde bu yedek sistem devreye giriyor.

Doktorların belirttiğine göre bu durum geçici olabilir ve zamanla Türkçeye dönüş mümkün. Rehabilitasyon sürecinde beynin dili yeniden yapılandırma kapasitesi sayesinde hastalar, eskiden konuştukları dilleri yeniden öğrenebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın