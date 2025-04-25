Bazı İnsanlar Neden Ameliyat Geçirdikten Sonra Yabancı Dil Konuşmaya Başlıyor?

Yabancı aksan sendromu çoğunlukla aksan değişikliğiyle sınırlı kalsa da bazı vakalarda kişi, daha önce öğrendiği fakat uzun süre kullanmadığı bir dili yeniden konuşmaya başlayabiliyor. Rahmi Karademir’in durumunda da bu ihtimalin gündeme gelme sebebi tam olarak bu. Doktorların açıklamasına göre Karademir geçmişte bir şekilde Danca’yla temas etmiş olabilir ve beyin hasarı sonrası Türkçeye dair bağlantılar zayıflarken, uzun süredir kullanılmayan bu dil aniden yeniden devreye girmiş olabilir.

Yani iki veya daha fazla dil bilen bireylerde, felç ya da beyin travması sonrası bir dil tamamen unutulabilirken, diğer dil korunabilir ya da ortaya çıkabilir. Danca örneği de bu nadir tablonun bir sonucu. Beyindeki farklı dil merkezlerinin farklı bölgelerde yer alması, bu dillerin her birinin ayrı şekilde etkilenmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla geçmişte öğrenilmiş ama aktif olarak kullanılmayan bir dil, bir nevi yedekte bekliyor ve beyin birincil dili geçici olarak kaybettiğinde bu yedek sistem devreye giriyor.

Doktorların belirttiğine göre bu durum geçici olabilir ve zamanla Türkçeye dönüş mümkün. Rehabilitasyon sürecinde beynin dili yeniden yapılandırma kapasitesi sayesinde hastalar, eskiden konuştukları dilleri yeniden öğrenebiliyor.