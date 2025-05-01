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Hayalindeki Motosikletin Fotoğrafını Çeken Vatandaşın O Heyecanlı Anları Hafızanızdan Silinmeyecek!

Hayalindeki Motosikletin Fotoğrafını Çeken Vatandaşın O Heyecanlı Anları Hafızanızdan Silinmeyecek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.05.2025 - 09:56 Son Güncelleme: 01.05.2025 - 10:01

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Bisikletiyle ilerlerken hayali olan motoru gören bir vatandaşımız, cep telefonuyla fotoğraflarını çekerken motor sahibi o anları video kaydına aldı. Vatandaşımız motora öylesine ilgiliydi ki, motor sahibi dayanamayıp yanına giderek motora binebileceğini söyledi. Bununla birlikte dünyalar onun oldu. Hayali olan motorla birkaç dakika geçirebilmiş olmak da vatandaşımızı mutlu etmişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Vatandaşımızın sevinci, sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu.

Vatandaşımızın sevinci, sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu.

Kendisine hayallerinin gerçek olduğu imkanlar dahilinde yaşayabileceği bir hayat diliyoruz. Kimi zaman istediğimiz şeylere durumumuz el vermese de hayatın ne getireceği belli olmaz diyelim!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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