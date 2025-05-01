Hayalindeki Motosikletin Fotoğrafını Çeken Vatandaşın O Heyecanlı Anları Hafızanızdan Silinmeyecek!

Bisikletiyle ilerlerken hayali olan motoru gören bir vatandaşımız, cep telefonuyla fotoğraflarını çekerken motor sahibi o anları video kaydına aldı. Vatandaşımız motora öylesine ilgiliydi ki, motor sahibi dayanamayıp yanına giderek motora binebileceğini söyledi. Bununla birlikte dünyalar onun oldu. Hayali olan motorla birkaç dakika geçirebilmiş olmak da vatandaşımızı mutlu etmişti. Gelin detaylara geçelim!