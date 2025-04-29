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Dubai'de Binlerce Lüks Aracın Terk Edilmesinin Ardındaki Sebep

Dubai'de Binlerce Lüks Aracın Terk Edilmesinin Ardındaki Sebep

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 17:05

Lamborghini’ler, Ferrari’ler, Bentley’ler... Hepsi Dubai sokaklarında tozlanmaya terk edilmiş halde. Birçoğumuz bu şehri lüks ve ihtişamla özdeşleştirsek de, süper arabaların çürümeye bırakıldığı acı bir gerçek var. Üstelik bu arabalar sadece birkaç tane değil, her yıl binlercesi kaderine terk ediliyor. Peki böyle bir zenginlik şehrinde bu nasıl mümkün olabiliyor? Gelin işin arka planına birlikte bakalım.

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Neden bu kadar çok lüks araç terk ediliyor?

Neden bu kadar çok lüks araç terk ediliyor?

Dubai’ye gelen birçok kişi yüksek maaş ve lüks yaşam hayaliyle büyük adımlar atıyor. Ancak herkesin hayali gerçekleşmiyor; işlerini kaybeden ya da beklediği geliri elde edemeyenler ağır borç yüküyle karşı karşıya kalıyor. 

Dubai’de Şeriat yasalarına göre borcunu ödeyemeyenler hapis cezasıyla karşılaşabiliyor. Bu nedenle bazı insanlar, sahip oldukları lüks arabaları sokaklarda, otoparklarda ya da havalimanlarında terk ederek ülkeden kaçıyor. Bu durum yalnızca yabancılarla sınırlı kalmıyor, yerel halktan da aynı sorunla karşılaşanlar oluyor.

Araba sahipleri arabalarını geri alabiliyor mu?

Araba sahipleri arabalarını geri alabiliyor mu?

Dubai’de bir araba terk edilmişse, yetkililer önce sahibine 15 günlük bir bildirim gönderiyor. Eğer sahibi geri dönmezse, araç Dubai Belediyesi tarafından el konuluyor. Araç, altı ay boyunca sahiplenilmezse açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Bu süreçte arabalar, yeni sahiplerini çok daha düşük fiyatlarla bulabiliyor.

Dubai’de terk edilen bu lüks arabaları satın almak mümkün! Ancak alım işlemleri için öncelikle bir açık artırmaya katılmak gerekiyor. Bu açık artırmalara katılabilmek için Dubai’de kayıtlı olmak ve belirli belgeleri sunmak şart. Ayrıca arabaların uzun süre dış ortamda beklediği düşünülürse, satın almadan önce detaylı bir ekspertiz yaptırmak önemli oluyor. Aksi takdirde ciddi tamir masraflarıyla karşılaşmak mümkün.

Eğer Dubai’de bir havaalanı otoparkına uğrarsanız, muhtemelen birkaç tane toz içinde kalmış lüks araba görebilirsiniz.

Eğer Dubai’de bir havaalanı otoparkına uğrarsanız, muhtemelen birkaç tane toz içinde kalmış lüks araba görebilirsiniz.

Ayrıca alışveriş merkezleri civarında, dükkanların önünde ya da bazı konut bölgelerinde de bu araçlara rastlamak mümkün. Dubai yasalarına göre bir araba trafiği engellemediği sürece uzun süre aynı yerde kalabiliyor. Bu yüzden bazı arabalar bir yıl boyunca bile yerinden oynatılmadan çürümeye terk edilebiliyor.

Açık artırmalarda, normalde milyonlarca dirhem değerinde olan arabalar çok düşük fiyatlara satılıyor. İsteyenler bu müzayedelere katılarak uygun fiyata Ferrari veya BMW gibi lüks araçlar satın alabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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