Dubai'de Binlerce Lüks Aracın Terk Edilmesinin Ardındaki Sebep
Lamborghini’ler, Ferrari’ler, Bentley’ler... Hepsi Dubai sokaklarında tozlanmaya terk edilmiş halde. Birçoğumuz bu şehri lüks ve ihtişamla özdeşleştirsek de, süper arabaların çürümeye bırakıldığı acı bir gerçek var. Üstelik bu arabalar sadece birkaç tane değil, her yıl binlercesi kaderine terk ediliyor. Peki böyle bir zenginlik şehrinde bu nasıl mümkün olabiliyor? Gelin işin arka planına birlikte bakalım.
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Neden bu kadar çok lüks araç terk ediliyor?
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Araba sahipleri arabalarını geri alabiliyor mu?
Eğer Dubai’de bir havaalanı otoparkına uğrarsanız, muhtemelen birkaç tane toz içinde kalmış lüks araba görebilirsiniz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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