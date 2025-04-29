Dubai'de Binlerce Lüks Aracın Terk Edilmesinin Ardındaki Sebep

Dubai’ye gelen birçok kişi yüksek maaş ve lüks yaşam hayaliyle büyük adımlar atıyor. Ancak herkesin hayali gerçekleşmiyor; işlerini kaybeden ya da beklediği geliri elde edemeyenler ağır borç yüküyle karşı karşıya kalıyor.

Dubai’de Şeriat yasalarına göre borcunu ödeyemeyenler hapis cezasıyla karşılaşabiliyor. Bu nedenle bazı insanlar, sahip oldukları lüks arabaları sokaklarda, otoparklarda ya da havalimanlarında terk ederek ülkeden kaçıyor. Bu durum yalnızca yabancılarla sınırlı kalmıyor, yerel halktan da aynı sorunla karşılaşanlar oluyor.