Ağır Vasıta Araçlarda Neden Çok Fazla Vites Vardır?

Ağır yük taşıyan kamyonlarda kullanılan viteslerin sayısı, aracın büyüklüğü ve motor gücüyle doğrudan ilişkili. 18 vitesli bir tır, ilk bakışta fazla görünebilir ama bu sayı aslında motorun oluşturduğu devasa gücü kontrol altına almak için gerekli.

Özellikle düşük devirlerde üretilen yüksek tork, kamyonun kalkış anında zorlanmadan hareket etmesini sağlar. Bu düşük viteslerde hız oldukça düşüktür ama motor tekerleklere maksimum gücü aktarır. Böylece tonlarca yükle harekete geçmek mümkün olur.