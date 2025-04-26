Ağır Vasıta Araçlarda Neden Çok Fazla Vites Vardır?
Ağır vasıtaların sürücü koltuğuna ilk kez oturan biriyseniz, karşınızdaki vites sayısını görünce şaşırmanız oldukça doğal. Otomatik vitesli araçlara alışkın olanlar için bu durum biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak kamyonlar, standart araçlardan çok daha farklı ihtiyaçlara sahip. Özellikle tonlarca yük taşırken motor kontrolünü kaybetmemek büyük önem taşıyor. İşte bu yüzden vites sayısı hiç de rastgele belirlenmiyor.
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Kamyonlarda vitesler neden bu kadar fazla?
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Vites sayısı, motorun verimli çalışmasını nasıl etkiliyor?
Peki tüm bu vitesler gerçekten tek tek kullanılıyor mu gerçekten?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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