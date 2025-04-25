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Robotlar Neden Komplike İşlerde Başarılı Olmasına Rağmen Basit Görevlerde Çuvallıyor?

Robotlar Neden Komplike İşlerde Başarılı Olmasına Rağmen Basit Görevlerde Çuvallıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2025 - 13:08

Siz de bazen robotların yaptığı işlere hayretle bakıp “Bunu yapabiliyorsa şunu da rahatlıkla yapar” diye düşünüyor musunuz? Pek çoğumuz gibi siz de teknolojinin geldiği noktaya güveniyorsunuzdur. Ancak gerçek şu ki, robotlar karmaşık gibi görünen bazı işleri başarıyla yaparken basit günlük görevlerde fena çuvallıyor. Örneğin, bir robot sizinle satranç oynayabilir ama o taşları karışık bir kutudan alıp düzgünce dizmesi oldukça zor. Çünkü bu tarz görevler tahmin ettiğinizden çok daha karmaşık mekanizmalar gerektiriyor. Gelin iyice irdeleyelim sebeplerini...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Bugün dünyanın dört bir yanında robotlar üretimden lojistiğe kadar pek çok alanda hayatımıza entegre olmuş durumda.

Bugün dünyanın dört bir yanında robotlar üretimden lojistiğe kadar pek çok alanda hayatımıza entegre olmuş durumda.

Amazon, Walmart ve DHL gibi dev şirketler; robotları paket taşımak, ürün sıralamak ve yükleme işlemleri için aktif olarak kullanıyor. Hatta bazı restoranlarda robotlar siparişleri masaya kadar bile götürüyor. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, robotların insanlara kıyasla hala çok temel becerilerde zorlandıkları açıkça görülüyor. 

Bir kitabı raftan alırken ne kadar kuvvet uygulanacağını sezmek gibi basit şeyler, robotlar için hala büyük mesele.

Bunun sebebi ne olabilir derseniz, uzmanlar üç temel zorluktan söz ediyor: algı, kontrol ve fizik.

Bunun sebebi ne olabilir derseniz, uzmanlar üç temel zorluktan söz ediyor: algı, kontrol ve fizik.

Berkeley Üniversitesi’nden robot bilimci Ken Goldberg, bu konuyu üç temel başlıkta özetliyor. İlk sorun, robotların dünyayı algılamasında. İnsanlar ışığı, şekilleri, hareketleri doğuştan gelen reflekslerle anlamlandırabiliyor ama robotların kameraları ve sensörleri bunu hala istenen düzeyde yapamıyor. İkinci sorun ise kontrol. Yani robotun gördüğü ile hareket eden kısımları arasında uyumun olmaması. 

İnsan vücudu milyonlarca yıllık evrimle bu uyumu doğal olarak kurarken, robotlar için bu hala büyük bir mühendislik problemi. Üçüncü ve son sorun ise fizik. Bir şişeyi masanın üzerinde her seferinde aynı kuvvetle ittiklerinde bile, şişe her defasında farklı bir noktada durabiliyor. Çünkü yüzeydeki mikro düzeydeki pürüzler sonucu etkiliyor. İnsanlar bu küçük farkları sezgisel olarak düzeltebilirken, robotlar için bu varyasyonlar büyük zorluklar yaratıyor.

Peki bu durum hep böyle mi kalacak? Neyse ki umut veren gelişmeler de var.

Peki bu durum hep böyle mi kalacak? Neyse ki umut veren gelişmeler de var.

Son yıllarda geliştirilen büyük dil modellerinden ilham alınarak robotlara da “ortak hafıza” benzeri bir öğrenme yeteneği kazandırılmaya çalışılıyor. RT-X adındaki girişim, dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlardan toplanan robot hareketlerini tek bir büyük veri setinde birleştiriyor. 

Bu verilerle robotlar, simülasyon ortamında kendilerini eğitebiliyor. Böylece bir robotun diğerinden öğrendiği şey, yeni bir robot için başlangıç noktası olabiliyor. Boston Dynamics’in son tanıttığı Atlas robotu bunun örneklerinden biri.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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