Robotlar Neden Komplike İşlerde Başarılı Olmasına Rağmen Basit Görevlerde Çuvallıyor?

Amazon, Walmart ve DHL gibi dev şirketler; robotları paket taşımak, ürün sıralamak ve yükleme işlemleri için aktif olarak kullanıyor. Hatta bazı restoranlarda robotlar siparişleri masaya kadar bile götürüyor. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, robotların insanlara kıyasla hala çok temel becerilerde zorlandıkları açıkça görülüyor.

Bir kitabı raftan alırken ne kadar kuvvet uygulanacağını sezmek gibi basit şeyler, robotlar için hala büyük mesele.