Robotlar Neden Komplike İşlerde Başarılı Olmasına Rağmen Basit Görevlerde Çuvallıyor?
Siz de bazen robotların yaptığı işlere hayretle bakıp “Bunu yapabiliyorsa şunu da rahatlıkla yapar” diye düşünüyor musunuz? Pek çoğumuz gibi siz de teknolojinin geldiği noktaya güveniyorsunuzdur. Ancak gerçek şu ki, robotlar karmaşık gibi görünen bazı işleri başarıyla yaparken basit günlük görevlerde fena çuvallıyor. Örneğin, bir robot sizinle satranç oynayabilir ama o taşları karışık bir kutudan alıp düzgünce dizmesi oldukça zor. Çünkü bu tarz görevler tahmin ettiğinizden çok daha karmaşık mekanizmalar gerektiriyor. Gelin iyice irdeleyelim sebeplerini...
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Bugün dünyanın dört bir yanında robotlar üretimden lojistiğe kadar pek çok alanda hayatımıza entegre olmuş durumda.
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Bunun sebebi ne olabilir derseniz, uzmanlar üç temel zorluktan söz ediyor: algı, kontrol ve fizik.
Peki bu durum hep böyle mi kalacak? Neyse ki umut veren gelişmeler de var.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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