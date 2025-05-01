Develerin Koca Koca Hörgüçlerinin İçinde Ne Var?

Yüzyıllardır insanlar için önemli bir besin ve taşıma kaynağı olmuşlardır; etleri, sütleri, yük taşıma güçleri ve hatta spor ve binicilikteki rolleriyle dikkat çekerler. En çarpıcı özelliklerinden biri ise, yiyecek ve su olmadan haftalarca hayatta kalabilmeleridir.

Çöl koşullarında başka hayvanlar susuzluk ve açlıktan pes ederken, develer yollarına devam edebilir çünkü sanki kendi erzaklarını yanlarında taşırlar.