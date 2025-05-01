İnsanlar Neden Diğer Memeliler Kadar Kıllı Değil?
Aynaya baktığınızda neden başınızda saç, vücudunuzda ise ince tüyler olduğunu merak ettiniz mi? Etrafınızdaki memelilerin çoğunun kalın bir kürkü var ama biz insanlar bu konuda epey farklıyız. Aslında sadece insanlar değil, filler ve gergedanlar da pek tüylü sayılmaz. Hatta bazı deniz memelileri, örneğin balinalar ve yunuslar da kılsız grubun üyeleri. İyi de neden? Gelin bakalım!
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Kıl ve tüyler, hayvanlar için hayati işlevler taşır.
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Peki insanlar neden bu kadar çok kıl kaybetti?
Bilim insanlarının 62 farklı memeli türünü karşılaştırdığı bir araştırma, tüylenmeyi kontrol eden genlere ışık tuttu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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