İnsanlar Neden Diğer Memeliler Kadar Kıllı Değil?

Isıyı korur, deriyi güneşten ve yaralanmalardan korur ve çevreye uyum sağlamalarına yardım eder. Aynı zamanda çevremizde olanları hissetmemizi de sağlar; örneğin bir şey bize değmek üzereyken hissettiğimiz hafif gıdıklanma aslında kıllarımız sayesinde oluşur.

İnsanların da vücudunda kıllar bulunur ama bunlar genelde daha ince ve seyrektir. Özellikle kafamızdaki saçlar güneşten korunmak için oldukça önemlidir. Ayrıca yetişkin insanlarda koltuk altı ve kasık bölgesinde çıkan kalın kılların, cilt sürtünmesini azaltmak ve teri yayarak serinletmek gibi görevleri var.