Balinalar Neden Kafalarındaki Delikten Su Püskürtür?
Belgesellerde balinaların başından çıkan o buhar bulutunu mutlaka görmüşsünüzdür. Hatta çoğu zaman izlerken “Acaba ne yapıyorlar?” diye düşünmeden edemeyiz. Balinalar bu özellikleri sayesinde hem nefes alabiliyor hem de iletişim kurabiliyor. İyi de nasıl diyorsanız gelin, işin perde arkasına birlikte bakalım!
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Balinaların kafalarının üstündeki deliklere “blowhole” yani hava deliği denir.
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Balinaların hava delikleri sadece nefes almak için değil, iletişim kurmak için de kullanılır.
Tüm balinaların üfleme delikleri aynı değildir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Ne güzel, reis bağırıp birilerini hapsetmediğinde, yani ortalarda yokken derdimiz balina neden su püskürtüyor, zebraların siyah üstü beyaz çizgi mi yoksa ter... Devamını Gör