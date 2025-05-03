Balinalar Neden Kafalarındaki Delikten Su Püskürtür?

Hatta bu delik için onların burnu diyebiliriz. Tek fark, bu burun içten akciğerlerine bağlıdır ve suya daldıklarında tamamen kapanarak akciğerlere su girmesini önler. Yüzeye çıktıklarında ise bu delik açılır ve balina hızlıca nefes alır ya da verir.

Nefes verme sırasında dışarı çıkan kuvvetli hava, deliğin çevresindeki suyu ve mukusu havaya savurur, işte o yüzden bir su bulutu görürüz! Yani aslında balina su püskürtmüyor, burnundan gelen hava ve nem birleşerek bu görüntüyü yaratıyor.