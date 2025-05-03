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İlk Türk Astronot Olduğunu İddia Ederek Japonları Bile Kandıran Adam: Serkan Anılır

İlk Türk Astronot Olduğunu İddia Ederek Japonları Bile Kandıran Adam: Serkan Anılır

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.05.2025 - 14:20

Serkan Anılır, sosyal medyanın yeni yeni hayatımıza girdiği dönemde adını duyuran şaşırtıcı bir isimdi. Kendisini ilk Türk astronotu ve Japonya’nın süper beyni olarak tanıtıyor, başarı hikayeleriyle herkesi etkiliyordu. Japonya’da uzay fiziğinden NASA projelerine kadar birçok iddiayla dikkat çeken Anılır, medyada ve bilim dünyasında büyük bir hayran kitlesi toplamıştı. Ancak arka planda yalanlar zinciri vardı ve ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkınlığa uğrattı.

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Serkan Anılır, 2004-2010 yılları arasında bir anda basında ve sosyal medyada parlamaya başladı.

Serkan Anılır, 2004-2010 yılları arasında bir anda basında ve sosyal medyada parlamaya başladı.

Almanya’da yüksek teknoloji üzerine yüksek lisans yaptığı, Tokyo’da uzay fiziği çalıştığı ve sekiz üniversitede profesörlük unvanıyla ders verdiği anlatılıyordu. Üstelik NASA’da çalıştığı, uzaya giden ilk Türk astronot olduğu ve JAXA’da, yani Japonya Uzay Havacılık Dairesi’nde başkanlık yaptığı iddia ediliyordu. 

“Türk Bilim Adamının Uzay Asansörü: ATA” ve “Japonların Türk samurayı” unvanlarıyla haberlerde yer aldı. Sosyal medyada paylaştığı biyografisinde astronotluk eğitimi aldığını, olimpiyat şampiyonu olduğunu, NASA’da görev yaptığını ve Tokyo Üniversitesi’nde yardımcı doçent olduğunu belirtiyordu. Pek çok kişi de ona inanıyor, başarılarıyla gurur duyuyordu.

Foyası nasıl ortaya çıktı?

Foyası nasıl ortaya çıktı?

Tokyo’da görev yaptığı dönemde Anılır hakkında araştırma başlatıldı ve gerçekler birer birer ortaya saçıldı. Doktora tezinin yüzde 40’ının intihal olduğu anlaşıldı ve o, bunun sadece “basit bir hata” olduğunu savundu. Astronotluk iddiasına dayanak olarak gösterdiği fotoğraf ise NASA astronotu Richard J. Hieb’e aitti ve Anılır fotomontaj yapmıştı. 

“O fotoğraf Houston’da eğlence için yapılmıştı, biyografime koymam hataydı” diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı. Dahası, Japon Uzay Fiziği Departmanı diye bir birim yoktu, Illinois ve İTÜ mezunu değildi, aslında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunuydu. Tokyo Üniversitesi yetkilileri, “130 yıllık tarihimizde böyle bir olay yaşamadık” diyerek üniversiteyle ilişiğini kesti ve unvanlarını iptal etti.

Serkan Anılır’ın yalanları ifşa olduktan sonra Japonya’da büyük bir sansasyon yarattı.

Serkan Anılır’ın yalanları ifşa olduktan sonra Japonya’da büyük bir sansasyon yarattı.

“Japonları kandıran Türk” unvanını alarak tarihe geçti. Olayın ardından Anılır kelimenin tam anlamıyla sırra kadem bastı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Şu an nerede olduğu ve ne yaptığı bilinmiyor. Geriye ise sosyal medyanın ilk zamanlarından kalan bu ilginç ve şaşırtıcı hikaye kaldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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