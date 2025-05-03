İlk Türk Astronot Olduğunu İddia Ederek Japonları Bile Kandıran Adam: Serkan Anılır

Almanya’da yüksek teknoloji üzerine yüksek lisans yaptığı, Tokyo’da uzay fiziği çalıştığı ve sekiz üniversitede profesörlük unvanıyla ders verdiği anlatılıyordu. Üstelik NASA’da çalıştığı, uzaya giden ilk Türk astronot olduğu ve JAXA’da, yani Japonya Uzay Havacılık Dairesi’nde başkanlık yaptığı iddia ediliyordu.

“Türk Bilim Adamının Uzay Asansörü: ATA” ve “Japonların Türk samurayı” unvanlarıyla haberlerde yer aldı. Sosyal medyada paylaştığı biyografisinde astronotluk eğitimi aldığını, olimpiyat şampiyonu olduğunu, NASA’da görev yaptığını ve Tokyo Üniversitesi’nde yardımcı doçent olduğunu belirtiyordu. Pek çok kişi de ona inanıyor, başarılarıyla gurur duyuyordu.