İnanması Zor Ama Gerçek: Kenya’da Yoksul Gençlerden Böbrek Satın Alınıyor
Bir organ beklerken yıllarca beklemek zorunda kalmak kulağa çok korkunç geliyor değil mi? Bazı Alman hastalar, bu uzun bekleyişe daha fazla dayanamayınca çareyi Kenya'ya gitmekte buluyor. Kenya'da ise işler hiç de düşündüğünüz kadar temiz yürümüyor. Yoksullukla mücadele eden gençler, birkaç bin euro karşılığında böbreklerini satmak zorunda kalıyor. Bütün bunlar olurken arka planda dönen karanlık ilişkiler de işin cabası.
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Sabine Fischer-Kugler, hayatını yıllarca bağışlanan bir böbrekle sürdürmüştü fakat zamanı dolmuştu.
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Kenya’da yoksulluk, organ satışını cazip bir seçenek haline getiriyor.
Kenya’da yaşanan organ ticareti, düşündüğünüzden çok daha büyük bir sorun haline gelmiş durumda.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Dünyadan bir haber olunca inanması zor gelebilir.
ne olmuş adamlar böbrek satıyorsa görende bizim ülkemizde satan yok sanır. yeteri kadar para verirsen bü ülkede böbreğini satacak binlerce adam bulursun. yem... Devamını Gör
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