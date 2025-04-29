onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
İnanması Zor Ama Gerçek: Kenya’da Yoksul Gençlerden Böbrek Satın Alınıyor

İnanması Zor Ama Gerçek: Kenya’da Yoksul Gençlerden Böbrek Satın Alınıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 11:18

Bir organ beklerken yıllarca beklemek zorunda kalmak kulağa çok korkunç geliyor değil mi? Bazı Alman hastalar, bu uzun bekleyişe daha fazla dayanamayınca çareyi Kenya'ya gitmekte buluyor. Kenya'da ise işler hiç de düşündüğünüz kadar temiz yürümüyor. Yoksullukla mücadele eden gençler, birkaç bin euro karşılığında böbreklerini satmak zorunda kalıyor. Bütün bunlar olurken arka planda dönen karanlık ilişkiler de işin cabası.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabine Fischer-Kugler, hayatını yıllarca bağışlanan bir böbrekle sürdürmüştü fakat zamanı dolmuştu.

Sabine Fischer-Kugler, hayatını yıllarca bağışlanan bir böbrekle sürdürmüştü fakat zamanı dolmuştu.

Tekrar diyalize dönmek zorunda kaldığında Almanya’daki bekleme listelerinin uzunluğuna çaresizce bakakaldı. Normal yollarla yeni bir böbrek bulması yıllar sürebilirdi ve bu süreçte sağlığı hızla kötüleşecekti. Çareyi yurt dışında aramaya karar verdi ve böylece yolu, Kenya’daki tartışmalı Mediheal Kliniği'ne çıkan bir organ yolculuğuna girdi.

Almanya’da kayıtlı olan bir internet sitesi üzerinden Sabine, Medlead adındaki bir şirketle iletişime geçti. Site, dört ila altı hafta içinde böbrek nakli vaat ediyordu ve arkasında hiçbir somut iz bulunmayan gizemli bağlantılar zinciri uzanıyordu. Sözde profesyonel görünen bu sistemin ardında, geçmişinde organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları bulunan Robert Shpolansky gibi isimler bulunuyordu. Siteler aracılığıyla Kenya’da böbrek nakli olmak isteyen hastalar WhatsApp görüşmeleriyle yönlendiriliyor, gerisi ise el altından yürütülüyordu.

Kenya’da yoksulluk, organ satışını cazip bir seçenek haline getiriyor.

Kenya’da yoksulluk, organ satışını cazip bir seçenek haline getiriyor.

Gençler 2.000 ila 5.000 Euro arasında değişen meblağlar karşılığında bir böbreklerini satıyorlar, fakat ameliyat sonrasında çoğu ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlıyor. Kimi zaman alacakları paranın tamamını bile alamıyorlar.

Organ ticareti ağı o kadar iyi örülmüş ki Kenya’daki bazı politikacıların bile bu sisteme dolaylı destek verdiği düşünülüyor. Mediheal Kliniği'nin kurucusu Swarup Ranjan Mishra, ülkenin sağlık sektöründe önemli bir konuma gelmiş durumda. Yoksulluk, modern hastaneler ve yaygın yolsuzluk, Kenya’yı bu yasa dışı pazarın cazibe merkezi yapıyor. Her şey resmi evraklarda “gönüllü bağış” gibi gösterilse de gerçekte organlar ciddi paralar karşılığında el değiştiriyor ve çoğu zaman arada kalan gençler zarar görüyor.

Kenya’da yaşanan organ ticareti, düşündüğünüzden çok daha büyük bir sorun haline gelmiş durumda.

Kenya’da yaşanan organ ticareti, düşündüğünüzden çok daha büyük bir sorun haline gelmiş durumda.

Fakirlik içinde yaşayan gençler, birkaç bin euro için sağlıklarını riske atarak böbreklerini satıyor. Bir yanda hayatta kalmaya çalışan hastalar, diğer yanda ise çaresizlikten organlarını satan insanlar var. Her şey internetten ulaşılabilen bir sistemle yürütülüyor ve işler pek de yasal görünmüyor. Kirli düzen hem Kenya’yı hem de uluslararası organ ticaretini karıştırmış durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Dünyadan bir haber olunca inanması zor gelebilir.

Demirel can

ne olmuş adamlar böbrek satıyorsa görende bizim ülkemizde satan yok sanır. yeteri kadar para verirsen bü ülkede böbreğini satacak binlerce adam bulursun. yem... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.