İnanması Zor Ama Gerçek: Kenya’da Yoksul Gençlerden Böbrek Satın Alınıyor

Tekrar diyalize dönmek zorunda kaldığında Almanya’daki bekleme listelerinin uzunluğuna çaresizce bakakaldı. Normal yollarla yeni bir böbrek bulması yıllar sürebilirdi ve bu süreçte sağlığı hızla kötüleşecekti. Çareyi yurt dışında aramaya karar verdi ve böylece yolu, Kenya’daki tartışmalı Mediheal Kliniği'ne çıkan bir organ yolculuğuna girdi.

Almanya’da kayıtlı olan bir internet sitesi üzerinden Sabine, Medlead adındaki bir şirketle iletişime geçti. Site, dört ila altı hafta içinde böbrek nakli vaat ediyordu ve arkasında hiçbir somut iz bulunmayan gizemli bağlantılar zinciri uzanıyordu. Sözde profesyonel görünen bu sistemin ardında, geçmişinde organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları bulunan Robert Shpolansky gibi isimler bulunuyordu. Siteler aracılığıyla Kenya’da böbrek nakli olmak isteyen hastalar WhatsApp görüşmeleriyle yönlendiriliyor, gerisi ise el altından yürütülüyordu.