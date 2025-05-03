Başkasının Numaralı Gözlüğünü Takmak Gözü Bozar mı?
Bir arkadaşınızın gözlüğünü takıp etrafı bulanık gördüğünüz oldu mu? Sonrasında hafif bir baş ağrısı ya da göz yorgunluğu yaşadıysanız şaşırmayın. Büyüklerimiz de bazen gözlüklerini unuttuğunda başkasının gözlüğüne yöneliyor. İşte bu noktada “Acaba gözlerime zarar mı verdim?” sorusu akıllara düşüyor. Peki bilim ne diyor? Bakalım!
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Başkasının gözlüğünü takmak gözü bozar mı?
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Peki gözlükler neden göz bozulmasıyla suçlanıyor?
Peki yanlış gözlük takmanın etkileri nelerdir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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