Başkasının Numaralı Gözlüğünü Takmak Gözü Bozar mı?

Yanlış gözlükle dolaşmak göz yapısını değiştirmez ama rahatsızlık yaratır. Özellikle uzun süre ekran karşısında otururken ya da yapay ışık altında çalışırken bu rahatsızlık artabilir. Çocuklarda ise yanlış gözlük kullanımı, dikkat eksikliği yaratabilir ve öğrenmeyi zorlaştırabilir.

Doğru numaralı gözlükler, görme kalitesini artırır ve gözlerdeki yükü azaltır. Ayrıca özel gözlükler bazı göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatmaya bile yardımcı olabilir. Günlük yaşamda, okulda ya da trafikte net görmek hem güvenliği hem de verimliliği artırır.