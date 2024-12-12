Ailesinde Kız Evladın Değersiz Olduğunu İtiraf Eden Yasemin Sakallıoğlu O Kalıpları Nasıl Yıktığını Anlattı
Ailesinde Kız Evladın Değersiz Olduğunu İtiraf Eden Yasemin Sakallıoğlu O Kalıpları Nasıl Yıktığını Anlattı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DSBko...
Şimdilerde en bilinen kadın komedyenlerden biri olan, yıldızını parlatmaya devam eden Yasemin Sakallıoğlu'nu sosyal medyada ve sahnelerde görmeye hepimiz alıştık. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendine büyük bir takipçi kitlesi edinen Sakallıoğlu başarısını bu sene de kanıtladı. Altın Kelebek'te ödül alan isim seyirciyi yine kırıp geçmişti hatırlarsanız. Kendisi bu sefer de çocukluğu ve hayatıyla ilgili merak edilenleri cevaplamasıyla gündeme geldi. Pınar Sabancı'nın 'Merak Ediyorum' isimli YouTube programında açıklamalarda bulunan Yasemin Sakallıoğlu ailesindeki kalıpları nasıl yıktığını anlattı.
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Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, mizah anlayışı ve oyunculuğuyla sevilen komedyenlerimizden birisi.
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Gündemdeki olaylardan tutun da sektördeki isimlere kadar her olayı tiye almayı başaran Yasemin Sakallıoğlu bu sefer geçmişte yaşadıklarıyla ilgili konuştu.
Pınar Sabancı'nın sunduğu 'Merak Ediyorum' isimli YouTube programına konuk olan Sakallıoğlu hem çocukluğu hem de aile yaşantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Evlilik konusunda annesinin bir zamanlar kendisine baskı yaptığını söyleyen komedyen kariyerinde geldiği noktadan sonra kabul gördüğünü ve ailesindeki kalıpları yıktığını anlattı.
Sakallıoğlu "Bizim sülalede ilk defa böyle bir örnek görüyorlar, bir kız ilk defa otuzundan sonra evleniyor, çünkü bizde hep küçük yaşta evlendiler, otuzundan sonra kariyerini kurup evlenen bir ben oldum." şeklinde konuştu.
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Çocukluğundan bu yana evlilik ve çocuk baskısıyla büyüdüğünü söyleyen isim 11 yaşındaki doğum günü partisinde hediye olarak annesinin misafirlerden çeyiz istediğini itiraf etti. Ünlü isim kız çocuğu olmanın zorluğunu böyle anlattı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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