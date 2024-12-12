Ailesinde Kız Evladın Değersiz Olduğunu İtiraf Eden Yasemin Sakallıoğlu O Kalıpları Nasıl Yıktığını Anlattı

Şimdilerde en bilinen kadın komedyenlerden biri olan, yıldızını parlatmaya devam eden Yasemin Sakallıoğlu'nu sosyal medyada ve sahnelerde görmeye hepimiz alıştık. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendine büyük bir takipçi kitlesi edinen Sakallıoğlu başarısını bu sene de kanıtladı. Altın Kelebek'te ödül alan isim seyirciyi yine kırıp geçmişti hatırlarsanız. Kendisi bu sefer de çocukluğu ve hayatıyla ilgili merak edilenleri cevaplamasıyla gündeme geldi. Pınar Sabancı'nın 'Merak Ediyorum' isimli YouTube programında açıklamalarda bulunan Yasemin Sakallıoğlu ailesindeki kalıpları nasıl yıktığını anlattı.