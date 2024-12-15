Z Kuşağı Telefonsuz Kalırsa Ne Yapar? Şarjı Bitince Sosyal Medya Krizi Başladı

Z Kuşağı, teknolojiyle büyüyen ve telefonlarıyla adeta bütünleşen bir jenerasyon olarak sıkça dikkat çekiyor. Kendilerine özgür bir dilleri bile var! Peki, yaratıcı içerik üretme becerileri ve kendilerine özgü dilleriyle tanınan bu nesil, telefondan uzak kaldıklarında nasıl tepki veriyor? İşte bu sorunun mizahi cevabı, TikTok kullanıcısı @corafurkann’ın paylaştığı bir videoyla viral oldu.