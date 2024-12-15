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Z Kuşağı Telefonsuz Kalırsa Ne Yapar? Şarjı Bitince Sosyal Medya Krizi Başladı

Z Kuşağı Telefonsuz Kalırsa Ne Yapar? Şarjı Bitince Sosyal Medya Krizi Başladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 23:31

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Z Kuşağı, teknolojiyle büyüyen ve telefonlarıyla adeta bütünleşen bir jenerasyon olarak sıkça dikkat çekiyor. Kendilerine özgür bir dilleri bile var! Peki, yaratıcı içerik üretme becerileri ve kendilerine özgü dilleriyle tanınan bu nesil, telefondan uzak kaldıklarında nasıl tepki veriyor? İşte bu sorunun mizahi cevabı, TikTok kullanıcısı @corafurkann’ın paylaştığı bir videoyla viral oldu.

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Şarjı biten bir Z Kuşağını mizahi bir şekilde ele alan genç, yolda gördüğü bir kişiden telefon istedi. Normalde şarjınız bittiğinde bir yakınınızı aramak için telefon istersiniz fakat bu sefer öyle olmadı.

Şarjı biten bir Z Kuşağını mizahi bir şekilde ele alan genç, yolda gördüğü bir kişiden telefon istedi. Normalde şarjınız bittiğinde bir yakınınızı aramak için telefon istersiniz fakat bu sefer öyle olmadı.

Telefonu eline alan genç, adeta krize girmiş gibi Instagram Reels videolarını kaydırmaya başladı!

Telefonu eline alan genç, adeta krize girmiş gibi Instagram Reels videolarını kaydırmaya başladı!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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