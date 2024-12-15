Boşandıktan Sonraki Değişimini Paylaşan Kadın Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Evlilik kadar boşanmak da hayatın önemli dönüm noktalarından biri. Kimileri için ayrılık, zor bir sürecin başlangıcı olurken kimileri için de kendini yeniden bulduğu, hayata daha güçlü döndüğü bir döneme dönüşüyor. Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda, boşanmanın ardından adeta küllerinden doğan bir kadın, fiziksel ve ruhsal değişimini gözler önüne serdi.