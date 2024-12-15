Boşandıktan Sonraki Değişimini Paylaşan Kadın Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Evlilik kadar boşanmak da hayatın önemli dönüm noktalarından biri. Kimileri için ayrılık, zor bir sürecin başlangıcı olurken kimileri için de kendini yeniden bulduğu, hayata daha güçlü döndüğü bir döneme dönüşüyor. Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda, boşanmanın ardından adeta küllerinden doğan bir kadın, fiziksel ve ruhsal değişimini gözler önüne serdi.
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Kendi değişim sürecini paylaşan kadın, önce boşanmadan önceki halini paylaştı. O dönem mutsuz, yorgun ve özgüvensiz göründüğünü belirten kadının değişimi ise görülmeye değerdi...
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Boşanma sonrası bedenen ve ruhen daha iyi hissettiğini belirten kadın, geçirdiği değişimle beğeni topladı.
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