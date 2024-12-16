Evdeki Yemek Kokusu Nasıl Geçer?

Sirke sadece salatalar için değil, kokular için de mükemmel bir seçenek. Bir kaseye biraz elma sirkesi koyup mutfağınızda bırakın. Sirke, kötü kokuları emerek evinizin havasını temizler. 'Peki ya sirke kokusu?' dediğinizi duyar gibiyiz. Merak etmeyin, kısa sürede bu koku da uçup gidecek ve tertemiz bir mutfak sizi bekleyecek!