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Evdeki Yemek Kokusu Nasıl Geçer?

etiket Evdeki Yemek Kokusu Nasıl Geçer?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 12:31

Yemek yapmaktan keyif alıyorsunuz ama ama o lezzetli yemeklerin ardından evde kalan kokular pek de hoş olmuyor, değil mi? Hele bir de balık kızarttıysanız veya baharatlı yemekler yaptıysanız... Bu içerikte, yemek kokularıyla kolayca baş etmenizi sağlayan öneriler sizleri bekliyor! 👇

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Yemek yaparken ortamı havalandırmayı unutmayın!

Yemek yaparken veya yaptıktan hemen sonra pencereleri açmak, kokunun evin diğer odalarına yayılmasını önler. Eğer mümkünse, mutfağınızda bir aspiratör veya davlumbaz kullanarak bu süreci hızlandırabilirsiniz. Eğer mümkünse, yemek yaparken mutfağın kapısını kapalı tutup kokunun diğer odalara gitmesini de engelleyebilirsiniz.

Kokularla baş etme yöntemi: Sirke!

Sirke sadece salatalar için değil, kokular için de mükemmel bir seçenek. Bir kaseye biraz elma sirkesi koyup mutfağınızda bırakın. Sirke, kötü kokuları emerek evinizin havasını temizler. 'Peki ya sirke kokusu?' dediğinizi duyar gibiyiz. Merak etmeyin, kısa sürede bu koku da uçup gidecek ve tertemiz bir mutfak sizi bekleyecek!

Kahve çekirdeklerinin mucizevi etkisi!

Eğer kahve sever bir insansanız, bu yönteme bayılacaksınız! Kahve çekirdeklerini küçük bir kaba koyup yemek kokusunun yoğun olduğu yerlere bırakın. Kahvenin kendine has aroması, kötü kokuları bastırır ve evinizde adeta bir kahve dükkanı havası yaratır.

Limon ve tarçın ikilisini mutlaka deneyin!

Bir tencereye su koyup içine birkaç dilim limon ve bir çubuk tarçın ekleyerek kaynamaya bırakın. Kısa süre içinde mis gibi bir koku ortamı saracak! Bu yöntem, hem yemek kokularını bastırır hem de evinize huzurlu bir hava katar.

İşte kimselere söylemeyeceğiniz o yöntem!

Fırınınızı 150 dereceye ayarlayın ve içine birkaç damla vanilya esansı sürülmüş bir fırın kağıdı koyun. Kısa sürede evinizin her köşesi fırından yeni çıkmış kurabiye gibi kokacak. Eğer vanilya esansınız yoksa, toz vanilyayı az bir miktar suyla karıştırarak macun kıvamı almasını sağlayın ardından mikrodalga fırında düşük derecede ısıtın. Bu da benzer bir etki yaratacaktır.

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Karbonatın kokular için de etkili olduğunu biliyor muydunuz?

Küçük bir kaba koyduğunuz karbonatı mutfağınızda bırakarak kötü kokuların yok olmasını sağlayabilirsiniz. Hem de tamamen doğal bir yöntem! Ayrıca bu yöntemi buzdolabınızdaki kokular için de kullanabilirsiniz. İkisi bir arada çözüm! 😉

Son olarak, yemek yaparken baharatları dikkatli kullanın!

Yemek kokusuyla baş etmenin en iyi yollarından biri, kokunun oluşmasını en baştan engellemek. Özellikle güçlü baharatlar veya kızartmalar yaparken mutfağınızda aspiratörünüzü açmayı, ortamı havalandırmayı unutmayın. Bir de tencere kapağını sıkı sıkıya kapatmak da işin püf noktalarından biri!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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