Bedelli Askerlik 2025’te Ne Kadar Olacak? Bedelli Askerlik Ücretleri Belli Oldu mu?

Bedelli askerlik, memur zammı ve enflasyon verileriyle belirleniyor.

Bedelli askerlik, yılda iki kez yapılan memur zammı ve beraberindeki enflasyon verileriyle belirleniyor. 2024 Temmuz ayında memurlara yüzde 19.31 oranında zam uygulanmıştı. Bedelli askerlik ücreti bu rakam doğrultusunda 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 liraya yükselmişti.

Enflasyon verileri 3 Ocak 2025'te açıklanacak ve böylece zam oranı da belli olmuş olacak. Bu nedenle asgari ücret 2025 ücreti henüz resmi olarak belirlenmiş değil. Resmi açıklama geldiğinde içeriğimizde yer alacak.