Kar Fırtınası Başlıyor: İstanbul ve Ankara Dahil 50’den Fazla Şehir İçin Kar Alarmı
Kar Fırtınası Başlıyor: İstanbul ve Ankara Dahil 50’den Fazla Şehir İçin Kar Alarmı
Ülke genelinde sıcak hava yerini kar yağışına bırakıyor. Hafta içi sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Türkiye, Sibirya soğukları kadar sert bir hava dalgasının etkisine giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe yaptığı açıklamalara göre, salı gününden itibaren sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden düşecek ve çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve 50’den fazla ilde kar yağışı etkili olacak.
İşte hava durumunda son detaylar…
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Mevsim normalleri üzerinde seyreden yalancı bahar havası bugün yurdu terk ediyor.
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Kuzeyden gelecek olan soğuk hava sıcaklıkları 12 derece birden düşürecek. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il beyaza bürünecek.
Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Kastamonu gibi illerde kar yağışının yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, hava koşullarının oluşturabileceği buzlanma, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yaptığı açıklamada “"Çarpşamba ve perşembe anadolunun birçok kentinde kar yağışı olacak. İstanbul'a 5-6 Şubat'ta rüzgar çok kuvvetli esecek. Bu rüzgarın gücüyle kar yağma ihtimali yüksek" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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