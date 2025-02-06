Nadide Sultan Evinde Temizlik Yaparken Kaza Geçirdi! Sağlık Durumunu Sosyal Medyadan Açıkladı
Nadide Sultan Evinde Temizlik Yaparken Kaza Geçirdi! Sağlık Durumunu Sosyal Medyadan Açıkladı
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan evinde temizlik yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü isim sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Dudağını patlattığını söyleyen Nadide Sultan yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Neyse ki ünlü şarkıcının sağlık durumu iyi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Nadide Sultan evinde yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı buzdolabını temizlerken kaza geçirdiğini ve dudağını patlattığını açıkladı.
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Kaza sonrası sosyal medyada bir video paylaşan Nadide Sultan hayranlarını telaşlandıran olayı detaylarıyla anlattı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Görünmez kaza işte. Buzdolabını kadın temizleyemiyor diye ben giriştim dudağım yarıldı. Dikiş atacağız dedi doktor ama umarım atılmaz atarsa iz kalır diye korkuyorum.” diyen Nadide Sultan yaşadığı talihsizlik karşısında morali bozulsa da sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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