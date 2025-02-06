6 Şubat Depreminde Enkaz Altında Kalan Taha Duymaz'ın Fakirlik ve Zorbalıkla Geçen Kısa Hikayesi
6 Şubat Depreminde Enkaz Altında Kalan Taha Duymaz'ın Fakirlik ve Zorbalıkla Geçen Kısa Hikayesi
6 Şubat depreminin izleri hala taze, acılar hala ilk günkü gibi. 53 bin kişinin hayatını kaybettiği depremde enkaz altında kalanlardan biriydi Taha Duymaz. Yoklukla gelen fenomenliğin tadını çıkaracak dönemde yıkıntılar arasında kaldı. Zorbalıklara göğüs gerip ailesinin ve kendisinin hayatını güzelleştirmeye çalışırken her şey yerle bir oldu. 'Büyüyemeyen çocuk' Taha'nın hikayesine birlikte bakalım...
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Türkiye'nin genç fenomenlerinden biriydi Taha Duymaz. Ailesinin mutfağındaki sınırlı imkanlarla yaptığı yemeklerin videosunu çekip yayınlamasıyla kısa sürede tanınır hale gelmişti.
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Aslında ailesini geçindirmek için bulduğu bir yöntemdi fenomen olmak. Komşularının aile dostu, her geldiğinde Taha'ya küçük harçlıklar veriyordu. Taha da bunları harcamayıp biriktirdi.
Biriktirdiği harçlıklarla tavuk aldı, o tavuklardan civciv üretti, o civcivler tavuk olunca sattı ve nihayet telefon alacak parayı kazandı.
Zar zor aldığı telefonuyla mutfakta yemek yaptığı videolarını paylaşmaya başladı. Videoların her yerinden fakirlik aktığı için bir grup insan "fakirliğini duygu sömürüsü olarak kullanıyor" şeklinde Taha'yı eleştirdi.
Kendi diliyle böyle bir duygu istismarı yapmadığını, geçinmek için bu videoları çektiğini her seferinde açıkladı. İkna olan oldu, olmayan eleştirmeye devam etti...
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Ergenliğinin ortasındayken ün kazandığı için fiziksel görüntüsüyle ilgili zorbalıklara da maruz kaldı elbette. Dış görünüşüyle ilgili değişiklik yapmayı kafasına koydu.
Kendisini seven bir doktorun ücretsiz estetik ameliyat yapmasıyla bambaşka biri oldu Taha. Kulaklarını, burnunu ameliyat ettirdi. Zaten ergenliği onu şekillendiriyordu, estetikle de değişimini sürdürdü. Bu sefer de "parayı buldu, şımardı" dediler. Bitmedi zorbalıklar, hiç bitmedi...
Armağan Çağlayan'ın programında kendisini eleştirenler üzerinden ettiği şu laf, daha sonra herkesin kalbini bir kez daha sızlattı: "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki."
6 Şubat 2023 tarihindeki o korkunç depremde kardeşi ve kuzenleriyle günlerce enkaz altında yardım bekledi. Fakat yapılan tüm çalışmalara rağmen kız kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti Taha. Cesedi enkazdan çıkana kadar "reklam için saklanıyor" diyenler oldu.
Tam da dediği gibi "büyüyemeden" hayata veda etti. Enkazda ölen 53 bin kişiden sadece bir tanesiydi Taha Duymaz. Acılar hala taze, hiçbir şey unutulacak gibi değil...
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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