Kıskanıyor mu? Gupse Özay Uyumları Çok Konuşulan Hande Erçel ve Barış Arduç Hakkında İlk Kez Konuştu
Kıskanıyor mu? Gupse Özay Uyumları Çok Konuşulan Hande Erçel ve Barış Arduç Hakkında İlk Kez Konuştu
Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmi, daha vizyona girmeden gündem oldu! Ama filmin konusu kadar Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’ın kıskanç olup olmadığı da magazin dünyasında merak konusu haline geldi. Malum ünlü çift uzun süredir birlikte ve Barış Arduç’un setlerde partneriyle uyumu her zaman konuşuluyor. Peki Gupse Özay kıskançlık yapıyor mu?
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Rüzgara Bırak filmindeki uyumları sosyal medyayı sallayan Hande Erçel ve Barış Arduç'un enerjileri büyük beğeni toplamıştı. İkilinin partnerlikleri hayranlarını coştururken bu duruma Arduç'un eşi Gupse Özay'ın nasıl baktığı merak konusu olmuştu.
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Muhabirler de Gupse Özay'ı yakalamışken bu konuyu elbette hemen açtı ve kendisine ''Kıskançlık var mı?'' diye bir soru yöneltildi.
Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay bu sorulara her zamanki gibi mizahi üslubuyla yanıt verdi. “Hande’yle Barış’ı aşırı beğeniyorum, mükemmel bir enerji yakaladılar!” diyen Özay kıskançlık iddialarına net bir cevap verdi: “Kaç senelik evliyiz, hiç öyle bir şey yok.”
Ama ardından eklemeyi de ihmal etmedi: “Ben Barış’ın zekasını kıskanıyorum, çok komik! Bütün arkadaş grubum da bunu biliyor.” sözleriyle kahkaha attı.
Gupse Özay’ın bu rahat tavrı çiftin birbirine duyduğu güveni bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle görünüyor ki Arduç-Özay çifti magazin dünyasındaki kıskançlık söylentilerine kulak asmadan mutlu mesut yollarına devam ediyor!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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