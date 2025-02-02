Barış Arduç'un Kolundan Hiç Çıkarmadığı Bileklikte Boncuklarla Yazılmış 'Babam' Detayı Kalpleri Eritti
Barış Arduç'un Kolundan Hiç Çıkarmadığı Bileklikte Boncuklarla Yazılmış 'Babam' Detayı Kalpleri Eritti
Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı Rüzgâra Bırak filmi, henüz yayınlanmadan büyük ilgi gördü. Filmin 14 Şubat 2025’te Netflix’te izleyiciyle buluşması öncesinde gerçekleşen gala gecesinde ikili, birlikte poz vererek hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak geceye damga vuran detay Arduç’un bileğinden çıkarmadığı bileklik oldu! Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre bu özel aksesuar kızı Jan Asya tarafından yapıldı. Üstelik bileklikte boncuklarla yazılı “Babam” detayı da hayranların kalbini eritti!
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Ünlü oyuncular Barış Arduç ve Hande Erçel’in merakla beklenen filmi Rüzgara Bırak şimdiden büyük yankı uyandırdı. 14 Şubat 2025’te Netflix’te izleyiciyle buluşacak olan film için düzenlenen gala gecesi hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
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İkilinin birlikte verdiği pozlar sosyal medyada övgü yağmuruna tutulurken Barış Arduç’un bileğindeki bileklik dikkatlerden kaçmadı.
Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma göre bu bileklik Arduç’un kızı Jan Asya tarafından özel olarak yapıldı. En duygusal detay ise bileklikte boncuklarla yazılmış “Babam” kelimesiydi.
Bu iddia bile hayranlarını derinden etkileyerek sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Barış Arduç’tan bu iddiaya dair bir açıklama gelmese de hayranlar baba-kız arasındaki bu sevgi dolu bağı konuşmaya devam ediyor!
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''Tam bir baba-kız''
''Üzerinde çok güzel duruyor.''
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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