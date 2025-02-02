onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Barış Arduç'un Kolundan Hiç Çıkarmadığı Bileklikte Boncuklarla Yazılmış 'Babam' Detayı Kalpleri Eritti

Barış Arduç'un Kolundan Hiç Çıkarmadığı Bileklikte Boncuklarla Yazılmış 'Babam' Detayı Kalpleri Eritti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 12:33

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı Rüzgâra Bırak filmi, henüz yayınlanmadan büyük ilgi gördü. Filmin 14 Şubat 2025’te Netflix’te izleyiciyle buluşması öncesinde gerçekleşen gala gecesinde ikili, birlikte poz vererek hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak geceye damga vuran detay Arduç’un bileğinden çıkarmadığı bileklik oldu! Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre bu özel aksesuar kızı Jan Asya tarafından yapıldı. Üstelik bileklikte boncuklarla yazılı “Babam” detayı da hayranların kalbini eritti!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncular Barış Arduç ve Hande Erçel’in merakla beklenen filmi Rüzgara Bırak şimdiden büyük yankı uyandırdı. 14 Şubat 2025’te Netflix’te izleyiciyle buluşacak olan film için düzenlenen gala gecesi hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Ünlü oyuncular Barış Arduç ve Hande Erçel’in merakla beklenen filmi Rüzgara Bırak şimdiden büyük yankı uyandırdı. 14 Şubat 2025’te Netflix’te izleyiciyle buluşacak olan film için düzenlenen gala gecesi hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

İkilinin birlikte verdiği pozlar sosyal medyada övgü yağmuruna tutulurken Barış Arduç’un bileğindeki bileklik dikkatlerden kaçmadı.

İkilinin birlikte verdiği pozlar sosyal medyada övgü yağmuruna tutulurken Barış Arduç’un bileğindeki bileklik dikkatlerden kaçmadı.

Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma göre bu bileklik Arduç’un kızı Jan Asya tarafından özel olarak yapıldı. En duygusal detay ise bileklikte boncuklarla yazılmış “Babam” kelimesiydi.

Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma göre bu bileklik Arduç’un kızı Jan Asya tarafından özel olarak yapıldı. En duygusal detay ise bileklikte boncuklarla yazılmış “Babam” kelimesiydi.
twitter.com

Bu iddia bile hayranlarını derinden etkileyerek sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bu iddia bile hayranlarını derinden etkileyerek sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Barış Arduç’tan bu iddiaya dair bir açıklama gelmese de hayranlar baba-kız arasındaki bu sevgi dolu bağı konuşmaya devam ediyor!

Barış Arduç’tan bu iddiaya dair bir açıklama gelmese de hayranlar baba-kız arasındaki bu sevgi dolu bağı konuşmaya devam ediyor!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

''Tam bir baba-kız''

''Tam bir baba-kız''
twitter.com

''Üzerinde çok güzel duruyor.''

''Üzerinde çok güzel duruyor.''
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın