Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” Şarkısına Atilla Taş'tan Ham Çökelek'li Tepki!
Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” Şarkısına Atilla Taş'tan Ham Çökelek'li Tepki!
Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” şarkısının sosyal medyada yarattığı havlama akımı ünlüler dünyasında da yankı bulmaya devam ediyor. İrem Derici’nin ardından bu kez Atilla Taş esprili bir paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim yıllar önceki şarkılarına yapılan eleştiriler üzerinden mizahi bir göndermede bulundu.
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Rap dünyasının dikkat çeken ismi Lvbel C5’in “HAVHAVHAV” şarkısı sosyal medyada yaratılan akımlarla gündemden düşmüyor.
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Şarkının sözleri TikTok kullanıcılarını eğlenceli videolar çekmeye iterken ünlü isimler de bu furya karşısında sessiz kalamıyor.
Daha önce İrem Derici şarkının sözlerine dair bir video çekerek eleştirisini dile getirmişti. Bu kez de Atilla Taş eleştiride bulundu.
Sosyal medyada esprili paylaşımlarıyla tanınan Atilla Taş, “Ulen yıllarca benim müziğimle dalga geçtiniz, bak gelinen noktada havlamak bile şarkı oldu! Neyini beğenmediniz garibim ham çökelekle, zennubenin? Be Hayırsız köftehorlar!” sözleriyle hem güldürdü hem de dikkatleri üzerine çekti.
Yıllar önceki şarkılarına yönelik eleştiriler üzerinden mizahi bir dille konuşan Taş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Lvbel C5’in şarkısı ünlü isimler arasında tartışma konusu olurken Atilla Taş’ın bu göndermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça eğlenceli bulundu.
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Görünen o ki “HAVHAVHAV” yalnızca müzik listelerini değil, sosyal medya gündemini de uzun süre meşgul edecek!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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