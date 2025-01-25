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Lvbel C5'in "HAVHAVHAV" Şarkısını Diline Düşürenler Arasına İrem Derici de Katıldı!

Lvbel C5'in "HAVHAVHAV" Şarkısını Diline Düşürenler Arasına İrem Derici de Katıldı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 11:39

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Rap dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Lvbel C5, 'HAVHAVHAV' isimli yeni single’ıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu kez ilgi, şarkının başarısından çok sosyal medyada yarattığı tartışmalardan kaynaklandı. Şarkının bir bölümünde gerçek anlamda 'havlaması,' TikTok kullanıcıları arasında hızla yayılarak mizah malzemesi haline geldi.

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Her konuda dobra tavırlarıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici de bu akıma kayıtsız kalmadı. Kendi TikTok hesabında Lvbel C5’in şarkısına özel bir video çekerek hem eleştiride bulundu hem de şarkının komik yönünü takipçileriyle paylaştı.

Her konuda dobra tavırlarıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici de bu akıma kayıtsız kalmadı. Kendi TikTok hesabında Lvbel C5’in şarkısına özel bir video çekerek hem eleştiride bulundu hem de şarkının komik yönünü takipçileriyle paylaştı.

Derici, paylaşımına eklediği “Bir daha şarkı yaparsam ağzıma s*çsınlar” notuyla yine adından söz ettirdi...

Derici, paylaşımına eklediği “Bir daha şarkı yaparsam ağzıma s*çsınlar” notuyla yine adından söz ettirdi...

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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