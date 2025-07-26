Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor: “Mustafa Sandal’a Şarkı Vermem”

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve genç rapçi Lvbel C5 arasında olay çıktı. Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” şarkısını duymayanınız yoktur. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte eleştiriler dizilmiş, ünlü sanatçılar söz yazarlığı için kendi gösterdikleri çabayı düşünerek akıl tutulması yaşamıştı. Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Harbiye konserinde konuya değindi ve Lvbel C5’e sözler üzerinden gönderme yaptı.

Gelin detaylara geçelim…