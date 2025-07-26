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Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor: “Mustafa Sandal’a Şarkı Vermem”

Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor: “Mustafa Sandal’a Şarkı Vermem”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.07.2025 - 22:31

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve genç rapçi Lvbel C5 arasında olay çıktı. Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” şarkısını duymayanınız yoktur. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte eleştiriler dizilmiş, ünlü sanatçılar söz yazarlığı için kendi gösterdikleri çabayı düşünerek akıl tutulması yaşamıştı. Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Harbiye konserinde konuya değindi ve Lvbel C5’e sözler üzerinden gönderme yaptı.

Gelin detaylara geçelim…

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Muhabirler Lvbel C5 ile yaptıkları röportajda Mustafa Sandal’ın söylediklerini dile getirdi.

Muhabirler Lvbel C5 ile yaptıkları röportajda Mustafa Sandal’ın söylediklerini dile getirdi.

Lvbel C5 ise Mustafa Sandal’a dinlenme oranları ile yanıt verdi: “Mustafa Sandal'ın Spotify premium üyeliği varsa açıp dinleyenlere baksın. Üyeliği yoksa ben veririm. Zaten kafaya koymuş, ‘Üürü müürü’ falan yapacak galiba.”

İşte röportaj 👇

Mustafa Sandal’ın yanıt ise gecikmeden tweet attı. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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