Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Arasında Soğuk Rüzgarlar Esiyor: “Mustafa Sandal’a Şarkı Vermem”
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve genç rapçi Lvbel C5 arasında olay çıktı. Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” şarkısını duymayanınız yoktur. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte eleştiriler dizilmiş, ünlü sanatçılar söz yazarlığı için kendi gösterdikleri çabayı düşünerek akıl tutulması yaşamıştı. Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Harbiye konserinde konuya değindi ve Lvbel C5’e sözler üzerinden gönderme yaptı.
Gelin detaylara geçelim…
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Muhabirler Lvbel C5 ile yaptıkları röportajda Mustafa Sandal’ın söylediklerini dile getirdi.
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İşte röportaj 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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