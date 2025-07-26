Küçük Porsiyon Öğünleriyle Dikkat Çeken Defne Samyeli’den Kahvaltı Paylaşımı Geldi
Defne Samyeli ve kızları Derin-Deren Talu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Ailecek ilgi çekmeyi başaran Samyeli ve kızları sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları için sık sık isimlerinden söz ettiriyor. Defne Samyeli’nin paylaşımları arasından özellikle dikkat çekenler ise öğünleri. Fit görünümüyle konuşulan Samyeli’nin beslenmesine özen gösterdiği bilinen bir durum ancak bazen porsiyonu öylesine küçük tabaklar tüketiyor ki hayrete düşüyoruz. Şimdiyse kahvaltısını paylaştı. Gelin detaylara geçelim!
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Samyeli’nin beslenmesine ek olarak sporla da formunu koruduğu biliniyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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