Küçük Porsiyon Öğünleriyle Dikkat Çeken Defne Samyeli’den Kahvaltı Paylaşımı Geldi

Defne Samyeli ve kızları Derin-Deren Talu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden. Ailecek ilgi çekmeyi başaran Samyeli ve kızları sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları için sık sık isimlerinden söz ettiriyor. Defne Samyeli’nin paylaşımları arasından özellikle dikkat çekenler ise öğünleri. Fit görünümüyle konuşulan Samyeli’nin beslenmesine özen gösterdiği bilinen bir durum ancak bazen porsiyonu öylesine küçük tabaklar tüketiyor ki hayrete düşüyoruz. Şimdiyse kahvaltısını paylaştı. Gelin detaylara geçelim!