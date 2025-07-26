Uzay'la Birlikte İkinci Kez Babaanne Olan Arzu Sabancı'nın Favori Torunu Arzu Alara'yla Paylaşımı Dikkat Çekti

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen minik Uzay'ı kabullendiği ve hatta tüm aileyi de minik oğlanı kabullenmesi için ikna ettiği idda edilmişti.

Fakat babalık davasının sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından hayatlarına kaldıkları gibi devam ede Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı ikilisi birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündeme gelmeye başlamıştı.

Arzu Alara'nın ismi yüzünden polemik yaşayan gelin ve kaynana birbirleriyle yaptıkları paylaşımlara geri döndü.