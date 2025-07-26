Uzay'la Birlikte İkinci Kez Babaanne Olan Arzu Sabancı'nın Favori Torunu Arzu Alara'yla Paylaşımı Dikkat Çekti
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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadın, oğlu Uzay’ın biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, Sabancı cephesi ise bu iddiayı başlangıçta kesin bir dille reddetmişti.
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Arzu Sabancı'nın ise torunu Arzu Alara'ya olan ilgisinin yanında Uzay'a olan tepkisi büyük merak konusu olmuştu.
Fakat Arzu Sabancı'nın biricik torunu Arzu Alara'yla yaptığı paylaşım akıllara Uzay'ı getirdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Uzay bebeği babası kabul etmezken, babaannesinin kucak açacağını sanmam