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Uzay'la Birlikte İkinci Kez Babaanne Olan Arzu Sabancı'nın Favori Torunu Arzu Alara'yla Paylaşımı Dikkat Çekti

Uzay'la Birlikte İkinci Kez Babaanne Olan Arzu Sabancı'nın Favori Torunu Arzu Alara'yla Paylaşımı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 16:21

Arzu Sabancı, biricik torunu Arzu Alara ile yaptığı duygusal paylaşım sonrası sosyal medyaya damga vurdu! Ancak dikkatler bir anda Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen küçük Uzay’a çevrildi. “Torunlar arasında fark mı var?” yorumları kısa sürede gündem oldu!

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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadın, oğlu Uzay’ın biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, Sabancı cephesi ise bu iddiayı başlangıçta kesin bir dille reddetmişti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadın, oğlu Uzay’ın biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş, Sabancı cephesi ise bu iddiayı başlangıçta kesin bir dille reddetmişti.

Ancak olay yargıya taşınınca tablo değişti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan DNA raporuna göre Hacı Sabancı’nın çocuğun biyolojik babası olma olasılığı %99.99 olarak belirlendi. Bu gelişme sonrasında Hacı Sabancı’nın “konuyla avukatlarım ilgileniyor” açıklaması dışında sessiz kalması dikkat çekerken, Nazlı Sabancı’nın sosyal medyada “hiçbir şey olmamış” gibi davranması çok konuşulmuştu.

Arzu Sabancı'nın ise torunu Arzu Alara'ya olan ilgisinin yanında Uzay'a olan tepkisi büyük merak konusu olmuştu.

Arzu Sabancı'nın ise torunu Arzu Alara'ya olan ilgisinin yanında Uzay'a olan tepkisi büyük merak konusu olmuştu.

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen minik Uzay'ı kabullendiği ve hatta tüm aileyi de minik oğlanı kabullenmesi için ikna ettiği idda edilmişti.

Fakat babalık davasının sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından hayatlarına kaldıkları gibi devam ede Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı ikilisi birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündeme gelmeye başlamıştı.

Arzu Alara'nın ismi yüzünden polemik yaşayan gelin ve kaynana birbirleriyle yaptıkları paylaşımlara geri döndü.

Fakat Arzu Sabancı'nın biricik torunu Arzu Alara'yla yaptığı paylaşım akıllara Uzay'ı getirdi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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soulmate~

Uzay bebeği babası kabul etmezken, babaannesinin kucak açacağını sanmam