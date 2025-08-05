İsmail Hacıoğlu’nun Başrolündeki Cennetin Çocukları Dizisinde Gençlik Aşkını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Cennetin Çocukları, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolde yer alacak olması izleyicide heyecan yaratırken diziyle ilgili cast seçimleri devam ediyor. Hacıoğlu’na partner olarak Leyla Feray’ın eşlik edeceği duyurulmuştu. Ancak senaryoda yapılan değişiklikler sebebiyle oyuncu kadrodan ayrılmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye dahil olan yeni oyuncuyu duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş