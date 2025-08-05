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İsmail Hacıoğlu’nun Başrolündeki Cennetin Çocukları Dizisinde Gençlik Aşkını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu!

İsmail Hacıoğlu’nun Başrolündeki Cennetin Çocukları Dizisinde Gençlik Aşkını Oynayacak Oyuncu Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.08.2025 - 16:07

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Cennetin Çocukları, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. İsmail Hacıoğlu’nun başrolde yer alacak olması izleyicide heyecan yaratırken diziyle ilgili cast seçimleri devam ediyor. Hacıoğlu’na partner olarak Leyla Feray’ın eşlik edeceği duyurulmuştu. Ancak senaryoda yapılan değişiklikler sebebiyle oyuncu kadrodan ayrılmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye dahil olan yeni oyuncuyu duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Dizi Ayvalık’ta çekilecek.

Dizi Ayvalık’ta çekilecek.

Motto Yapım’ın üstlendiği projede Soner Caner yönetmen koltuğunda oturuyor. Senarist ise Ali Kara. İsmail Hacıoğlu dizide yokluktan gelen bir karakter olan Büyük İskender’e hayat verecek. Başarılı oyuncu ekranların aranan yüzlerinden. Yer aldığı projelerde her daim seyir zevkini yükseltiyor.

Gençlik aşkı ise Melisa Şenolsun olacak.

Gençlik aşkı ise Melisa Şenolsun olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Melisa Şenolsun dizide İsmail Hacıoğlu’nun hayat verdiği Büyük İskender karakterinin gençlik aşkı olan Ayla’yı canlandıracak. Şenolsun bir süredir projelerde adını görmediğimiz oyunculardandı. Yeniden ekranlara dönüyor olması hayranları için sevinç yaşattı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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